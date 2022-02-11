У Житомирі на вулиці Перемоги лежить людина без ознак життя

У Житомирі на перехресті вулиць Перемоги та Ольжича лежить тіло людини без ознак життя. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Ірина Остапчук.

За її словами, станом на 11:30 людина без ознак життя лежить на узбіччі. Поруч знаходиться автомобіль швидкої та машина поліції.

Речниця Нацполіції області Алла Ващенко у коментарі Суспільному розповіла, що повідомлення про смерть людини поліція отримала від медиків.

"Близько 11:15 на лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці констатовано смерть чоловіка. На вигляд йому близько 50 років. На даний час особу чоловіка встановлюють", – сказала Алла Ващенко.

Фото: Суспільне Житомир

Причина смерті наразі невідома. Попередньо, ознак кримінального злочину на місці немає. Станом на 12 годину тіло чоловіка ще не забрали з місця події.

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