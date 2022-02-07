7 лютого у Житомирі підписали угоду з переможцем тендеру – компанією "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка займатиметься реконструкцією злітно-посадкової смуги аеродромного комплексу, вартістю понад 800 мільйонів гривень. Про це повідомила Житомирська міська рада у ході прямої трансляції з заходу.

Перед підписанням угоди голова облдержадміністрації Віталій Бунечко наголосив, що фірма "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка виграла тендер – українська, але з турецькими інвестиціями.

Фото: Суспільне Житомир

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зауважив, що в реалізацію цього проєкту вже мало хто вірив, бо було багато обіцянок від різних посадовців, але вперше слово не розійшлося з ділом.

Фото: Суспільне Житомир

Представник фірми-підрядника пообіцяв завершити проєкт до кінця 2022 року.

ОНОВЛЕНО на 17:00

Загальна вартість реконструкції – понад 800 мільйонів гривень. 50 мільйонів із них – гроші міського бюджету Житомира.

"50 мільйонів гривень – це великі кошти для міського бюджету, – каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. – Зазвичай держава ставить умови, що місто повинно закладати 10 відсотків від проєкту. Тут нам дозволили закласти трохи більше п'яти відсотків. Місто буде отримувати платежі від інвестора за зліт, посадку, експлуатацію цього об'єкту і бюджет зможе повернути ці кошти".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Сухомлин

"Розпочати роботи плануємо вже з травня, – каже керівник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов. – Обсяг робіт достатньо великий, але компанія, яка перемогла в тендерній пропозиції, надала графік робіт помісячно до кінця 2022 року. В загальний проєкт входить:

розширення злітної смуги з 30 до 45 метрів;

збільшення злітної смуги з 1 500 до 2 300 метрів;

встановлення нового світлосигнального та радіосигнального обладнання;

облаштування рульових доріжок".

Фото: Суспільне Житомир В'ячеслав Глазунов

Фото: Суспільне Житомир

"Цього року ми плануємо закінчити роботи, – каже представник компанії підрядника Керем Текінджан. – Проєкт ми теж спроєктували, тому до кінця року все виконаємо".

Фото: Суспільне Житомир Керем Текінджан

Що відомо

У Житомирі навесні розпочнеться реконструкція аеропорту.

5 січня 2022 року на злітну смугу міжнародного аеропорту "Житомир" приземлився "Боїнг-737-400", який виконав перший прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир".

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