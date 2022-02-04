2 лютого поблизу ресторану на околиці Житомира хлопець знайшов пачку грошей та викликав на місце події поліцейських. Власника грошей шукають. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Нацполіція області.

Гроші поблизу ресторану на околиці Житомира знайшов 22-річний житомирянин. Третього лютого у соцмережі Facebook опублікували відео про знайдені гроші, після чого поліція прокоментувала ситуацію.

На місце виклику прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Хлопець розповів поліції, що пачку з грошима він випадково знайшов у снігу. Слідчі задокументували подію та вилучили гроші. Наразі поліцейські вивчають записи камер відеоспостережень та шукають власника грошей.

Той, кому належать гроші, може звернутися до Житомирського відділу поліції №1.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber