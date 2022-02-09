Вночі 9 лютого у селі Іванків Станишівської територіальної громади сталася пожежа – горів дерев'яний житловий будинок. 33-річний власник оселі загинув. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Житомирській області.

Повідомлення про пожежу надійшло на телефон Служби порятунку 9 лютого о 01:40. Через те, що загоряння виявили пізно вогонь повністю охопив будинок. Сусіди розповіли рятувальникам, що всередині будинку може знаходитися 33-річний власник будинку, який сам проживав у помешканні. Його тіло пожежники виявили під час гасіння.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Пожежу повністю загасили о 03:40. Вогонь повністю знищив будинок. Причину пожежі встановлюють фахівці ДСНС.

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