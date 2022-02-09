У Житомирській виправній колонії №4 зафіксували спалах африканської чуми свиней

У Житомирській виправній колонії №4 відбувся спалах африканської чуми свиней. Все поголів'я тварин вирішили умертвити. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

На території установи знаходиться підсобне господарство, де для власних потреб колонії вигодовували 95 свиней, на випадок перебоїв із постачанням м'ясної продукції. Регіональна лабораторія Держпродспоживслужби дослідила біологічний матеріал та встановила, що свині хворіють на африканську чуму свиней.

Позачергова міська надзвичайна протиепізоотична комісія, яка зібралася у міській раді, вирішила безкровним методом умертвити все поголів'я свиней на території колонії, спалити трупи та захоронити залишки в місці їх виявлення. Місце спалення оброблять хлорним вапном. На території колонії встановили 40-денний карантин.

Контроль за виконанням рішення протиепізоотичної комісії поклали на Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber