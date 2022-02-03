У Житомирі близько десятка жінок стали на військовий облік

Станом на 2 лютого у Житомирі до десяти жінок самостійно прийшли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і стали на військовий облік. Про це в етері програми "Сьогодні. Головне" розповів заступник військового комісара Житомирської області Олексій Біланов.

За його словами, наказ Міністра оборони від 17 грудня, згідно з яким жінки низки професій мають стати на військовий обік, введений в дію.

"На даний час територіальні центри можуть приймати жінок на військовий облік. Я можу сказати, що ажіотажу з цього приводу немає, бо всі чекають поки будуть нові зміни і новий наказ, але в місті Житомирі до 10 жінок самостійно прийшли, не чекаючи наступного наказу, і вони вже прийняті на військовий облік", – розповів Суспільному Олексій Біланов.

Суспільне Житомир Олексій Біланов

Що відомо

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Наказ Міністерства оборони про ведення обліку придатних до військової служби жінок не зобов’язує до цього фізичних осіб-підприємців. А голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") заявив, що перелік професій, представниці яких мають ставати на військовий облік, скоротять у "бік зменшення та здорового глузду".

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність. Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн.

У ЗСУ запевняють, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов'язують ставати на військовий облік, не пов'язані із можливою агресією Росії щодо України. І додають, що жінки-спеціалісти будуть використані лише у разі крайньої потреби під час мобілізації: раніше на службу призвали майже 200 тисяч жінок, але тільки за їхньою згодою.

21 січня Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо військового обліку жінок.

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