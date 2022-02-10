Збірна України з лижної акробатики на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не взяла участь у командному турнірі через позитивні тести на коронавірус у трьох спортсменів. Батько олімпійського чемпіона з лижної акробатики у Пхьончхані Олександра Абраменка Володимир розповів про ситуацію навколо збірної.

Розчарування, злість та смуток — так описує свої емоції Володимир Абраменко після офіційної заяви від Національного олімпійського комітету України про те, що його син Олександр у складі збірної 10 лютого не братиме участі в командному турнірі з лижної акробатики на Зимовій Олімпіаді в Пекіні.

"До останнього я сподівався, що це усе якось вирішиться. Коли це все стало реальністю того, що не буде нашої збірної на цих змаганнях, то дуже засмутився. Я увімкнув, подивився на склад тих збірних, котрі змагатимуться, на жаль, нашої збірної України і Казахстану в цих списках не було", — розповів батько учасника Олімпійських ігор-2022 Володимир Абраменко.

Україна відправилася на Олімпіаду-2022 у складі п'яти фристайлістів: чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк.

10 лютого у командному турнірі з лижної акробатики мали взяти участь миколаївець Олександр Абраменко та рівненчани Дмитро Котовський і Анастасія Новосад. Втім, за інформацією Національного олімпійського комітету України, в останніх двох спортсменів та ще одного фристайліста з Закарпаття Олександра Окіпнюка, зафіксували позитивні тести на коронавірус.

Батько Олександра Абраменка говорить, що спілкувався із сином після того, як дізнався про відсутність збірної в командному турнірі.

"Я з ним спілкувався, намагався переконати його, але звичайно, ви ж розумієте, який настрій може бути у спортсмена, який чотири роки готувався виступити за Україну. Я намагався його підбадьорити. Ви знаєте, коли цілі ставляться саме на командні змагання, а тут виходить, що команда не бере участь. Він дуже розчарований", — розповів Володимир Абраменко.

Володимир Абраменко говорить, що за словами сина в олімпійському містечку дуже жорсткі карантинні обмеження.

"Їм зайвий раз заборонено виходити з номера. Вони тільки ходять в їдальню. В їдальні теж є окремі кабінки для них. Там вони не контактують взагалі ні з ким. Вони і між собою не контактують. Єдине, де контактували — на схилі. Як Сашко мені сказав: "Як таке може бути, якщо ми спимо в масках?! Ми усі проспиртовані будь-якими засобами". Як воно могло так бути, поняття не маємо", — розповів батько учасника Олімпійських ігор-2022.

Олександр Абраменко також заявлений на індивідуальні змагання з лижної акробатики, які відбудуться 15 та 16 лютого.

"Я йому сказав: "Саша, у тебе в індивідуальному усе вийде". Ми зупинились на тому, що єдине що потрібно — це просто виконати свою роботу. Він каже: "Я так і буду. Буду стрибати, як вмію якісно, буду старатись", — розповів Володимир Абраменко.

Кваліфікаційні змагання у чоловіків з лижної акробатики розпочнуться 15 лютого о 13:00 за київським часом.

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