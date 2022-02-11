Адміністрація президента США Джозефа Байдена закликала уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо використати свої федеральні повноваження, щоб покласти край блокаді вантажівок канадцями, які протестують проти обмежень, запроваджених через COVID-19.

Як повідомляє CBC, влаштована водіями-далекобійниками блокада, під час якої вони розмістили свої машини бампер до бампера поперек мосту, що з’єднує канадський Віндзор з американським Детройтом, суттєво ускладнила товарообіг між країнами. Через це автозаводи з обох боків кордону були змушені закритися чи скоротити виробництво. Окрім автозапчастин, блокада вплинула й на торгівлю іншими товарами.

"Білий дім заявив, що міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та міністр транспорту Піт Буттіджич поговорили зі своїми канадськими колегами та закликали їх допомогти розв’язати протистояння", — зазначає видання.

При цьому федеральний міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино зазначив, що підкріплення Королівської канадської кінної поліції прямує до Віндзора та Куттса, де відбувається чергова блокада кордону.

Білий дім також заявив, що має інформацію про плани подібних протестів у США за участю вантажівок під час Суперкубку та по всій країні. Адміністрація Байдена заявила, що у них поки що немає підстав вважати, що ці події є чимось більшим, ніж акціями протесту, захищеними положеннями Конституції США про свободу слова.

Що відомо

Рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав протести у столиці Канади Оттаві 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

Мер Оттави Джим Вотсон 6 лютого запровадив у місті режим надзвичайного стану через протести далекобійників.

Суд Оттави 8 лютого задовольнив вимогу влади і заборонив протестувальникам, які майже два тижні протестують проти COVID-обмежень, гудіти клаксонами протягом наступних десяти днів.

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