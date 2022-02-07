Мер канадської столиці Оттави Джим Вотсон 6 лютого запровадив у місті режим надзвичайного стану через протести водіїв ваговозів. Вони виступають проти обмежень через пандемію COVID-19, зокрема обов’язкової вакцинації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації Оттави.

"Оголошення надзвичайного стану відображає серйозну небезпеку і загрозу безпеці жителів (Оттави – ред.), яку спричиняють нинішні протести, а також підкреслює потребу в підтримці з боку інших гілок і рівнів влади", – заявила влада столиці Канади.

Режим надзвичайного стану передбачає, що влада міста може залучити додаткові ресурси для приборкання протестів – зокрема ті, що передбачені для екстрених служб. А поліція матиме право на більш жорсткі дії аж до арешту тих, хто сприяє протестам.

Що передувало

Свої протести в Оттаві рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав ще 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

За даними канадського мовника CBC, під час протестів 30 січня Трюдо разом із сім’єю виїхав зі своєї резиденції в Оттаві з міркувань безпеки.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

Опитування Abacus Data показує, що 32% канадців "мають багато спільного" з далекобійниками-протестувальниками, тоді як решта 68% "мають дуже мало спільного".

У 38-мільйонній Канаді понад 79% населення повністю вакцинувалися проти коронавірусу. З початку епідемії там виявили понад 3,1 мільйона хворих на COVID-19, з них померли понад 34,7 тисячі.

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