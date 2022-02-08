У канадській столиці Оттаві суддя Г’ю Маклін 7 лютого задовольнив вимогу влади і заборонив протестувальникам, які майже два тижні протестують проти COVID-обмежень, гудіти клаксонами протягом наступних десяти днів.

Про це повідомляє канадське видання CBC.

Позивач — держслужбовець Оттави — стверджував, що клаксони видають звук у діапазоні 105-120 децибел, який може призвести до уражень слуху людей, що живуть у центрі міста.

Відповідачами були троє організаторів протестів, які заявили, що особисто за шум не відповідальні. А проте, суд став на бік держслужбовця і виснував, що заборона використовувати клаксони не позбавляє людей права на протест.

Відповідно до рішення судді, поліція матиме повноваження арештувати будь-кого, хто порушує рішення і гудить клаксонами. Заборону можуть продовжити на наступному засіданні суду, призначеному 16 лютого.

А втім, протестувальники в центрі Оттави, схоже, відмовляються виконувати рішення суду й продовжують гудіти.

Що передувало

Свої протести в Оттаві рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав ще 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

На цьому тлі 6 лютого влада Оттави запровадила надзвичайний стан у місті. Він передбачає, що влада може залучити додаткові ресурси для приборкання протестів — зокрема ті, що передбачені для екстрених служб. А поліція матиме право на більш жорсткі дії аж до арешту тих, хто сприяє протестам.

Опитування Abacus Data показує, що 32% канадців "мають багато спільного" з далекобійниками-протестувальниками, тоді як решта 68% "мають дуже мало спільного".

У 38-мільйонній Канаді понад 79% населення повністю вакцинувалися проти коронавірусу. З початку епідемії там виявили понад 3,1 мільйона хворих на COVID-19, з них померли понад 34,7 тисячі.

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