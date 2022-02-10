У Канаді вже тиждень Оттава та інші міста заблоковані сотнями великовантажних автомобілів. Вони гудуть клаксонами, протестувальники вимагають, щоб влада скасувала антиковідні обмеження, обов’язкову вакцинацію, ковідні паспорти, носіння масок, обмеження роботи підприємств тощо. Дехто з демонстрантів навіть вимагає відставки уряду. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти ковід-обмежень і вакцинації та розблокувати центр Оттави. В ефірі Українського радіо цю ситуацію прокоментував журналіст-міжнародник Олексій Коваль.

Що збурило Канаду

Багато європейських країн останнім часом згортають свої антиковідні програми. А в Канаді навпаки ― посилили обмеження саме для цієї категорії людей - далекобійників, водіїв, що їздять між кордонами Канади і США. У Сполучених Штатах у січні був дуже великий спалах захворюваності, тож уряд Канади ввів такі обмеження. Частина далекобійників не погодилась, вони почали блокувати спочатку кордон, а потім роз’їхалися по всій країні і вимагають тепер скасування обмежень не лише для себе, а й для всіх громадян. Протест поширився на багато міст. Влада Канади поки що не може прибрати великі машини з вулиць, але виписують штрафи, заарештовують найбільш активних демонстрантів, припинили постачання палива на заправки. Тобто влада не готова поступатися.

Про можливий російський слід у протестах з метою заблокувати допомогу Україні з боку Канади

Це спростовують і наголошують, що там немає іноземних впливів. Хоча протести активно підтримують далекобійники зі Сполучених Штатів, яких уже підтримав Дональд Трамп. Коли ця інформація з’явилася, то українські громади по всій Канаді провели акції на підтримку України ― що вони на боці уряду Трюдо у напрямку сприяння Україні. Справді, на уряд Трюдо зараз чинять великий тиск, відбулося дуже бурхливе засідання канадського парламенту. Радикали і консервативні кола користуються цим протестом, щоб натиснути на уряд і підкреслити, що вони на боці так би мовити більшості, яка вже не хоче жити за ковідними правилами. І що уряд має піти на спрощення обмежень та скасування їх.

Чи заклик до відставки Трюдо є внутрішньою вимогою чи певним зовнішнім інтересом

"Минулого року в Канаді пройшли вибори, і не всі були задоволені, що Трюдо переміг знову. Його позицію зараз дуже критикують і навіть закликають до дострокових виборів. Скоріше за все, це внутрішня історія Канади, хоча нинішніми протестами можуть скористатися консервативні кола політиків, щоб набрати собі балів завдяки підтримці протестів".

Чи можуть протести далекобійників спричинити розкол суспільства у Канаді

Суспільство Канади не було дуже поділене під час дискусій навколо вакцинації. А цей протест фактично ставить питання: чи ми вже досягли потрібного рівня вакцинації, щоб скасувати обмеження. У Канаді вакциновано близько 80 відсотків людей. І протестувальники домагаються зняття карантинних обмежень за прикладом європейських країн. До того ж вони звинувачують Трюдо, що той демонізує цей протест. І в наслідку заворушення з вулиць переходять у політичну боротьбу.

За словами Олексія Коваля, Трюдо не піде на скасування обмежень, а буде відстоювати свою політику і намагатися зупинити протести. Найголовніше для Канади ― щоб цією ситуацією не скористалися праві консервативні політики, а Трюдо не втратив у своїй популярності.

Що передувало

Свої протести в Оттаві рух далекобійників "Конвой свободи" (Freedom Convoy) розпочав ще 23 січня. Вони виступають проти обов’язкової вакцинації водіїв ваговозів проти COVID-19. Протестувальники перекрили центр міста вантажівками й наметами.

"Конвой свободи" пізніше розширив свої вимоги і тепер вимагає скасування обов’язкової COVID-вакцинації не лише щодо них, а й на всій території країни, а також виступає проти уряду чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Поліція стверджує, що до протестів можуть бути причетні крайні праві рухи, і вже арештувала кількох людей та розпочала кількадесят кримінальних розслідувань за фактом злочинів на ґрунті ненависті, крадіжок і пошкодження майна.

На цьому тлі 6 лютого влада Оттави запровадила надзвичайний стан у місті. Він передбачає, що влада може залучити додаткові ресурси для приборкання протестів — зокрема ті, що передбачені для екстрених служб. А поліція матиме право на більш жорсткі дії аж до арешту тих, хто сприяє протестам.

Опитування Abacus Data показує, що 32% канадців "мають багато спільного" з далекобійниками-протестувальниками, тоді як решта 68% "мають дуже мало спільного".

У 38-мільйонній Канаді понад 79% населення повністю вакцинувалися проти коронавірусу. З початку епідемії там виявили понад 3,1 мільйона хворих на COVID-19, з них померли понад 34,7 тисячі.

Що відомо

Суд Оттави заборонив протестувальникам проти COVID-обмежень гудіти клаксонами в центрі міста.

Мер канадської столиці Оттави Джим Вотсон 6 лютого запровадив у місті режим надзвичайного стану через протести водіїв ваговозів. Вони виступають проти обмежень через пандемію COVID-19, зокрема обов’язкової вакцинації.

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