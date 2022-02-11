У США здійснили перший безпілотний політ американського вертольота Black Hawk

У Сполучених Штатах 8 лютого здійснили перший автономний політ тактичного багатоцільового вертольота Black Hawk. Під час польоту на борту не було людей.

Про це повідомляє Управління перспективних досліджень проєктів Міністерства оборони США. Під час польоту тестувалася автоматизована система допомоги пілотам.

Повідомляється, що політ тривав без пілота та пасажирів близько 30 хвилин. За автономність польоту відповідала система Sikorsky MATRIX, розроблена фірмою Lockheed Martin.

"Зі зменшенням навантаження пілоти зможуть фокусуватися на управлінні місією, а не на механіці", — заявив Стюарт Янг, програмний менеджер в Управлінні перспективних досліджень.

Очікується, що нова технологія підвищить безпеку та ефективність польотів.

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