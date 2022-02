Трамп спростовує чутки, що він змивав документи Білого дому в туалет

Експрезидент США Дональд Трамп спростовує чутки про те, що під час свого президентства він змивав документи в туалет. Раніше репортерка The New York Times Меггі Хаберман писала, що працівники Білого дому періодично витягували з каналізації аркуші паперу з друкованим текстом.

Про це повідомляє NBC.

"Ще одна фальшива історія про те, що я змивав папери та документи в унітаз Білого дому. Вона категорично не відповідає дійсності і просто вигадана репортером, щоб привернути увагу до книги, яка в основному складається з вигадок", — заявив Дональд Трамп.

Версія журналістки Меггі Хаберман

Журналістка The New Your Times Меггі Хаберман, яка пише книгу про Трампа під назвою"Confidence Man", повідомила, що співробітники Білого дому періодично змушені були чистити каналізацію від аркушів паперу з друкованим текстом. Вони підозрювали, що тодішній президент змивав документи Білого дому або особисті нотатки в туалет.

Пізніше цю версію підтвердила репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

"Трамп заперечує, що він змивав документи в туалеті Білого дому, але репортаж Меггі Хаберман на 100% точний. Працівники дійсно знаходили зімʼяті/розірвані/знищені папери та витягували їх з заблокованого туалету ванної кімнати. Вони вважали, що це були справи рук президента. Таке розповідали мені джерела у ті часи", — пише Джейкобс.

Як повідомляє NBC, наприкінці 2019 року Дональд Трамп у своїх публічних виступає дуже опікувався питанням туалетів. Наприклад, під час засідань в Білому домі з питань малого бізнесу він говорив про те, що американці змушені змивати в туалетах по 10-15 разів, а не лише раз. Він заявляв, що зробив відповідні доручення розібратися з цим питанням. Пізніше, Трамп говорив про туалети під час своєї президентської кампанії в Мічигані та Вісконсині.

Читайте також

Справа Епштейна: принц Ендрю вимагає суду присяжних

У США екссоратника Джуліані засудили до року у в'язниці

У США Іванку Трамп викликали на зустріч із комітетом, що розслідує штурм Капітолію

Справа про імпічмент: учасники штурму Капітолію готові свідчити проти Трампа

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу