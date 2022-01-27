Справа Епштейна: принц Ендрю вимагає суду присяжних

Юристи принца Йоркського Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної Вірджинії Джуффре у 2001 році, звернулися до суду із заявою, в якій вимагають, щоб правосуддя над ним здійснював суд присяжних.

Про це повідомляє BBC.

"Принц Ендрю вимагає суду присяжних з усіх підстав для позову, викладених у скарзі", — йдеться у тексті листа до американського суду.

При цьому принц запевнив, що готовий розібратися в усіх нюансах справи, зазначає видання.

Своєю чергою, адвокатка Ліза Блум, яка представляє низку позивачів у справі, назвала цю вимогу "піар-ходом", заявивши, що Джуффре вже просила про суд присяжних. Вона сказала, що прохання принца Ендрю "безглузде", оскільки потерпіла має конституційне право на такий формат суду, якщо забажає.

За даними BBC, також юристи принца вперше заговорили про те, що між Ендрю та Вірджинією Джуффре була згода на фізичну близькість, і просять суд звернути на це особливу увагу.

"Допускаючи, але при цьому не визнаючи, що Джуффре зазнала тієї шкоди, про яку йдеться в її скарзі, її претензії розбиваються об доктрину згоди", — йдеться у документі.

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Наприклад, у 2002 році Епштейн возив колишнього президента США Білла Клінтона, а також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера на африканський континент приватним літаком. Епштейн мав добрі стосунки з колишнім (а на момент подій – чинним) президентом США Дональдом Трампом.

Сам Дональд Трамп розповідав про Епштейна наступне: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Надзвичайний хлопець... З ним дуже весело проводити час. Навіть кажуть, що він любить гарних жінок так, як їх люблю я, і багато з них є молодими".

Попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень. Ще у 2005 році батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. У результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн уникнув довічного ув'язнення й отримав півтора року в'язниці.

У 2019 році слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, здійснили обшуки. Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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