Комітет Палати представників із розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року просить Іванку Трамп, доньку колишнього президента Трампа і колишню радницю Білого дому, добровільно прийти на зустріч із комітетом. Про це повідомляє The Hill.

Це перший офіційний контакт із членом сім’ї Трампа, пише американське видання. У запиті зазначається, що Іванка Трамп проводила чимало часу зі своїм батьком під час подій 6 січня, зокрема, була свідком розмови між ним та віцепрезидентом Майком Пенсом напередодні визнання результатів виборів Конгресом.

“Комітет хоче обговорити ту частину розмови, яку ви спостерігали між президентом Трампом і віцепрезидентом Майком Пенсом вранці 6 січня. Спеціальний комітет також хотів би обговорити будь-які інші розмови, свідками яких ви могли бути або брали у них участь, щодо плану президента перешкодити підрахунку голосів виборців”, – йдеться у листі до доньки Трампа.

Що відомо

Увечері 6 січня 2021 року розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Тодішній президент США Дональд Трамп відправив до Конгресу Нацгвардію. Правоохоронці витіснили демонстрантів з будівлі Капітолію.

Під час сутичок під Капітолієм загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.

19 липня один з учасників штурму будівлі Конгресу США в січні 2021 року Пол Ходжкінс був засуджений до 8 місяців ув'язнення. Він став першим учасником інциденту, хто отримав реальний вирок.

27 липня спеціальний комітет Палати представників Конгресу США провів перше засідання у справі розслідування атаки на Капітолій.

18 вересня у Вашингтоні влаштували мітинг на підтримку заарештованих 6 січня під час штурму Капітолію прихильників експрезидента країни Дональда Трампа.

За даними The New York Times, серед членів ультраправого руху Proud Boys, які штурмували будівлю Капітолію, був інформатор ФБР.

9 жовтня Білий дім офіційно відхилив ініційовану Дональдом Трампом спробу заблокувати передачу Конгресу документів щодо штурму будівлі Капітолія у січні 2021 року.

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