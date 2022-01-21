У США екссоратника Джуліані засудили до року у в'язниці

Американський суд засудив Ігоря Фрумана, колишнього соратника адвоката експрезидента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, до року ув'язнення.
Його визнано винним у вимаганні внеску іноземним громадянином. Окрім річного ув'язнення, Фруман має сплатити штраф у 10 тисяч доларів, передає АР.
У вересні 2021 року він зізнався, що вимагав 1 млн доларів у російського бізнесмена Андрія Муравйова на пожертвування республіканцям у Неваді, Флориді та інших штатах на запуск бізнесу з продажу рекреаційної марихуани.
Фруман також допомагав Джуліані шукати компромат на чинного президента країни Джо Байдена. Його було заарештовано у жовтні 2021 року разом з іншим учасником справи Левом Парнасом. Їх заарештували за чотирма звинуваченнями, які включають звинувачення у змові, дачі неправдивих заяв Федеральній виборчій комісії та фальсифікації записів.
Що відомо
- Руді Джуліані, Лев Парнас та ще один соратник Джуліані бізнесмен Ігор Фруман, були залучені в спроби викопати політичний компромат на Джо Байдена в Україні напередодні виборів президента США 2020 року.
- Ексгенпрокурор Луценко був ідентифікований в ході розслідування у справі про імпічмент як основне джерело інформації для Джуліані та інших, яка використовувалася для відсторонення тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Прокуратура розслідує, чи домагався особистий адвокат Трампа звільнення Йованович на користь українських інтересів.
- Федеральні агенти провели обшук у квартирі Руді Джуліані на Манхеттені.
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