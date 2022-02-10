У приватному акціонерному товаристві "Миколаївська теплоелектроцентраль" перерахували рахунки за тепло абонентам, які не мають лічильників. Після перерахунку за листопад та грудень 2021 року абонентам потрібно буде сплатити майже на 40 відсотків менше. Але цифри не влаштовують жителів будинків за адресами Пушкінська, 2 та Адміральська, 10. Частина абонентів хочуть перейти на індивідуальне опалення.

Дмитро Фисина проживає за адресою Пушкінська, 2. У чоловіка двокімнатна квартира загальною площею 50 квадратних метрів. За опалення в ній у грудні мав сплатити більше 5 000 гривень, після перерахунку сума зменшилась до 3 345 гривень. Чоловік говорить, і ця сума завелика.

"Ми не задоволені, тому що ми знаємо, що ми переплачуємо, ТЕЦ знає, що ми переплачуємо. Але вони нічого не можуть зробити, виправдовуючись тим, що це закон прийнятий у Кабінеті міністрів, тому така ціна і вони нічого не можуть зробити з цим. Виправдовуються, що все рахує ліцензійна компанія, як саме рахує ліцензійна компанія, нам ніхто не казав", — розповів чоловік.

Для мешканців багатоквартирного будинку за адресою Адміральська, 10 перераховані суми у платіжках за листопад та грудень 2021 року зменшились в середньому на 37%. Галина Дідик, яка тут проживає, сплачувала за опалення влітку, наперед, по 500 гривень. Реальної суми, яку перерахували, жінка не знає.

"Не можу дорахуватись, що вони там перерахували, які там суми, нічого не можу зрозуміти. Суми все одно великі. Трохи платила наперед, от тепер нічого не розумію, не складається поки", — сказала Галина Дідик.

Фото: Ольга Руда/Cуспільне Миколаїв Абоненти Миколаївської ТЕЦ на засіданні робочої групи

Індивідуальне опалення могло б вирішити проблему великих рахунків, говорить Дмитро Фисина.

"Вони раді нас перевести, але вони не переводять, ми все робимо за свій рахунок. Вони кажуть, що ми просто для них як тягар, тобто нас не вигідно опалювати, тому вони тільки "за". Але, як це зробити, нам ніхто ще не казав. Чи це буде електроенергія, чи це буде газ, ніхто поки не знає", — розповів Дмитро Фисина.

За словами головного інженера ПрАТ "Миколаївська теплоцентраль" Сергія Рикова, перерахунки робили собі в збиток. Про це він розповів 10 лютого на засіданні робочої групи з питань переходу на автономне та індивідуальне опалення. Підприємство не проти, аби перевести абонентів, які не мають лічильників на індивідуальне опалення. Таких абонентів у ТЕЦ майже 500.

"У грудні ми найняли компанію "Югтепломер", яка провела перерахунок теплового навантаження будинків. Вони мають ліцензію, ми нею скористались і провели перерахунки усім вам, декому навіть прийшли рахунки кращі ніж у дев’ятиповерхівках", — сказав Сергій Риков.

Фото: Ольга Руда/Cуспільне Миколаїв Представники міськради та теплопостачальних компаній на засіданні робочої групи

У департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради працюють над програмою, яка б фінансово допомогла миколаївцям встановити індивідуальне опалення, сказав заступник Миколаївського міського голови Дмитро Лазарєв.

"Проєкт програми є, його треба винести на депутатський корпус і наповнити грошима. Його ще можуть змінювати", — розповів Дмитро Лазарєв.

Якщо хоча б один абонент багатоквартирного будинку не захоче переходити на індивідуальне опалення, в переході відмовлять усім абонента будинку, додав Дмитро Лазарєв.

Що відомо

Наприкінці грудня 2021 року мешканцям будинків за адресою Пушкінська, 2 та Адміральська, 10 прийшли рахунки за тепло в середньому до 8 000 гривень.

12 січня 2022 року Дмитро Фисина - мешканець будинку за адресою Пушкінська, 2 звернувся до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївській ТЕЦ для абонентів, які не мають лічильників.

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