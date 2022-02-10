Перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів “для навчань” – це тактика повзучої окупації моря. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, а також продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону.

“Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ”, — зазначив міністр.

За словами Резнікова, якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль — і не тільки Кремль — може застосувати у всьому світі.

“Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!” — написав посадовець.

Раніше Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомило, що Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку начебто із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. ВМС РФ перекрили значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

"Такі дії РФ "беззаперечно є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року", — йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Що відомо

9 лютого головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". Карта закритих районів дозволяє припускати, що йдеться про підготовку до "морської блокади" українських портів.

10 лютого Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13-19 лютого для проведення "військово-морських навчань".

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