У МЗС Греції відреагували на загибель експатріантів у стрілянині на Донеччині

Міністерство закордонних справ Греції повідомило, що у Гранітному, що на Донеччині, під час стрілянини загинули експатріантів.

В МІД Греції заявили, що відповідальність за вбивства несуть троє солдатів ЗСУ, які вступили у конфлікт з експатріантами.

За даними Міністерства закордонних справ Греції, глава МЗС Греції Нікос Дендіас попросив провести телефонну розмову з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити необхідність захисту грецької громади в Україні.

Як розповіла Суспільному речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко, загиблі є громадянами України.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил Ольга Мізерна розповіла Суспільному, двох підозрюваних військовослужбовців ЗСУ затримано. Клопотання про обрання їм запобіжного заходу направлене до Волноваського районного суду. Затриманим загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Що відомо

13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення.

За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

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