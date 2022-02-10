У Житомирі сирени для оповіщення населення покривають 87% міста

На території міста Житомир розміщено 40 сирен із системи централізованого оповіщення населення, які покривають звуковим сигналом 87% території міста.

Про це в етері програми "Сьогодні. Головне" у рамках марафону про стан сховищ та укриттів на Житомирщині розповів заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту населення обласного управління ДСНС Михайло Панченко.

"Наша система централізованого оповіщення складається із 107 гучномовців, які розташовані на території області. Безпосередньо на території міста Житомира розміщено 40 сирен. Площа їхнього покриття на рівні міста становить 87%", – сказав Михайло Панченко.

Фото: Суспільне Житомир Михайло Панченко, заступник начальника відділу цивільного захисту обласного управління ДСНС

Оповіщення за допомогою сирен потрібне для того, щоб привернути увагу жителів певної території або всієї держави. Сама інформація про надзвичайні ситуації буде донесена людям за допомогою засобів масової інформації.

"На жаль, в цілому система оповіщення у нас сформована ще в дев'яностих роках, на сьогоднішній день вона потребує актуалізації, але для проведення таких робіт потрібні великі гроші", – розповів Михайло Панченко.

Фото: Суспільне Житомир Михайло Панченко та ведуча програми "Сьогодні. Головне" Олена Ваховська

Перевірку систем оповіщення на Житомирщині проводять один раз на місяць.

"Всі можуть чути ці сирени, це короткі гудки. Вони короткі, щоб люди розуміли, що проводиться лише перевірка. І проводиться ця перевірка так, що не працюють відразу всі сирени, а їх вмикають поетапно, щоб можна було зрозуміти, чи працює кожна сирена, чи ні. У разі неспрацювання – недоліки усувають", – сказав Михайло Панченко.

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