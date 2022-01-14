У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання. Про це Суспільному розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський.

За його словами, в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади розташовано 90 сховищ, чотири протирадіаційних укриття (село Вереси) та перебуває на обліку 521 найпростіше укриття в підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків.

Види захисних споруд цивільного захисту

"Є чотири види захисних споруд цивільного захисту:

сховища, які колись називалися бомбосховищами, однак зараз цього визначення законодавчо не існує;

протирадіаційні укриття;

споруди подвійного призначення;

найпростіші укриття за місцем роботи та проживання людей.

Кожен вид споруд має різний рівень захисту", – каже Микола Дідківський.

Фото: Суспільне Житомир

Сховища

Сховища мають вищий рівень захисту, ніж укриття у житлових будинках, і призначені для працівників окремих підприємств. Наприклад, для працівників об'єктів критичної інфраструктури або хімічно-небезпечних підприємств.

За словами Миколи Дідківського, частина сховищ була побудована на підприємствах, які вже збанкрутіли, змінили статус. Через те, що сховища на таких підприємствах тривалий час не підтримувалися у належному стані, вони стали занедбаними і нині не можуть використовуватися за призначенням.

З 90 зареєстрованих сховищ, лише 17 готові до використання. 38 із них – у стані обмеженої готовності, а 34 – непридатні до використання через підтоплення, розукомплектування або незадовільний технічний стан систем життєзабезпечення.

Найпростіші укриття

Фото: Суспільне Житомир

Для захисту населення міста призначені найпростіші укриття, які знаходяться в цокольних або підвальних приміщеннях установ, організацій, підприємств та житлових багатоповерхових будинків.

"Кожен мешканець міста за місцем проживання може розраховувати на укриття в підвальному приміщенні свого багатоповерхового житлового будинку, – каже Микола Дідківський. – За стан утримання підвалів та їх використання відповідають працівники КВЖРЕПів, ОСББ, ЖБК та керуючих компаній. Населення приватного сектору укривається на своїй території, використовуючи наявні підвальні приміщення, льохи, погреби, інші заглиблені споруди".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Миколи Дідківського, утриманням сховищ та захисних споруд цивільного захисту займається балансоутримувач, який і має привести їх у готовність до використання за призначенням протягом 12 годин.

"Є багато дзвінків від голів ОСББ стосовно вирішення питань укриття мешканців і ми намагаємося йти їм назустріч, – каже Микола Дідківський. – Надаємо поради і консультації, як привести укриття до належного стану, аби мешканці будинку могли там переховуватися. Якщо укриття не відповідають рекомендаціям і вимогам, питання вирішується шляхом укладання угоди з іншим ОСББ, щоб люди могли переховуватися в укритті іншого будинку".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Укриття в будинках Об'єднань співвласників багатоквартирного будинку

Керівники ОСББ Житомира, з якими спілкувалися кореспонденти Суспільного, відмовлялися показувати укриття в підпорядкованих ним будинках. Одні казали, що у їхніх будинках підвальні приміщення, а відтак і укриття відсутні взагалі, інші мотивували тим, що споруди у занедбаному стані і в більшості з них ніякі роботи давно не проводилися.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Погодився показати укриття керівник ОСББ "Темп 12" Валентин Рибачук у будинку за адресою вулиця Перемоги, 12.

"Це будинок 1961 року, – каже Валентин Рибачук. – Колись його будували для працівників КДБ і тут було не просто укриття, а справжнє бомбосховище. Тут висока стеля, просторо, були навіть туалети і душ".

Фото: Суспільне Житомир Будинок за адресою вулиця Перемоги, 12 нині належить до ОСББ "Темп 12"

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Валентин Рибачук каже, що на баланс ОСББ це укриття передали два роки тому.

"Коли ми отримали це укриття, то в нього навіть зайти не можна було, бо по пояс були стоки каналізації, – каже Валентин Рибачук. – Довелося цілу машину їх викачати та потім все тут висушувати. Тепер сюди можна зайти і у випадку надзвичайної ситуації переховуватися. Будемо ремонтні роботи проводити, але поки і робітників, і коштів бракує. Маємо запасний вихід з укриття на випадок непередбачуваних ситуацій".

Фото: Суспільне Житомир Валентин Рибачук

Фото: Суспільне Житомир Запасний вихід з укриття

Цивільний захист

Микола Дідківський каже, що вимоги до найпростіших укриттів, порядок постановки їх на облік, використання, перебування в них людей викладені в рекомендаціях на сайті міської ради в розділі "Цивільний захист". Там також є інформація щодо порядку укриття жителів міста, в якій, зокрема, йдеться, що "люди мають прибувати до захисних споруд з документами, запасом харчів та води, теплими речами, електричним ліхтариком, іншими необхідними речами. Забороняється приносити з собою легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин".

Фото: Суспільне Житомир

За словами Миколи Дідківського, планову перевірку укриттів планують розпочати наприкінці січня 2022 року.

"Остання інвентаризація укриттів проводилася протягом 2018 та 2019 років, – каже Микола Дідківський. – У 2020 та 2021 роках інвентаризацію укриттів не проводили через пандемію коронавірусу".

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