logo logo
У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання
ВІЙНАНАСЕЛЕННЯРегіони

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання

Оксана Ковальчук
·
·
У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання Фото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання. Про це Суспільному розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Микола Дідківський.

За його словами, в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади розташовано 90 сховищ, чотири протирадіаційних укриття (село Вереси) та перебуває на обліку 521 найпростіше укриття в підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків.

Види захисних споруд цивільного захисту

"Є чотири види захисних споруд цивільного захисту:

  • сховища, які колись називалися бомбосховищами, однак зараз цього визначення законодавчо не існує;
  • протирадіаційні укриття;
  • споруди подвійного призначення;
  • найпростіші укриття за місцем роботи та проживання людей.

Кожен вид споруд має різний рівень захисту", – каже Микола Дідківський.

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Сховища

Сховища мають вищий рівень захисту, ніж укриття у житлових будинках, і призначені для працівників окремих підприємств. Наприклад, для працівників об'єктів критичної інфраструктури або хімічно-небезпечних підприємств.

За словами Миколи Дідківського, частина сховищ була побудована на підприємствах, які вже збанкрутіли, змінили статус. Через те, що сховища на таких підприємствах тривалий час не підтримувалися у належному стані, вони стали занедбаними і нині не можуть використовуватися за призначенням.

З 90 зареєстрованих сховищ, лише 17 готові до використання. 38 із них – у стані обмеженої готовності, а 34 – непридатні до використання через підтоплення, розукомплектування або незадовільний технічний стан систем життєзабезпечення.

Найпростіші укриття

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Для захисту населення міста призначені найпростіші укриття, які знаходяться в цокольних або підвальних приміщеннях установ, організацій, підприємств та житлових багатоповерхових будинків.

"Кожен мешканець міста за місцем проживання може розраховувати на укриття в підвальному приміщенні свого багатоповерхового житлового будинку, – каже Микола Дідківський. – За стан утримання підвалів та їх використання відповідають працівники КВЖРЕПів, ОСББ, ЖБК та керуючих компаній. Населення приватного сектору укривається на своїй території, використовуючи наявні підвальні приміщення, льохи, погреби, інші заглиблені споруди".

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

За словами Миколи Дідківського, утриманням сховищ та захисних споруд цивільного захисту займається балансоутримувач, який і має привести їх у готовність до використання за призначенням протягом 12 годин.

"Є багато дзвінків від голів ОСББ стосовно вирішення питань укриття мешканців і ми намагаємося йти їм назустріч, – каже Микола Дідківський. – Надаємо поради і консультації, як привести укриття до належного стану, аби мешканці будинку могли там переховуватися. Якщо укриття не відповідають рекомендаціям і вимогам, питання вирішується шляхом укладання угоди з іншим ОСББ, щоб люди могли переховуватися в укритті іншого будинку".

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Укриття в будинках Об'єднань співвласників багатоквартирного будинку

Керівники ОСББ Житомира, з якими спілкувалися кореспонденти Суспільного, відмовлялися показувати укриття в підпорядкованих ним будинках. Одні казали, що у їхніх будинках підвальні приміщення, а відтак і укриття відсутні взагалі, інші мотивували тим, що споруди у занедбаному стані і в більшості з них ніякі роботи давно не проводилися.

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Погодився показати укриття керівник ОСББ "Темп 12" Валентин Рибачук у будинку за адресою вулиця Перемоги, 12.

"Це будинок 1961 року, – каже Валентин Рибачук. – Колись його будували для працівників КДБ і тут було не просто укриття, а справжнє бомбосховище. Тут висока стеля, просторо, були навіть туалети і душ".

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Будинок за адресою вулиця Перемоги, 12 нині належить до ОСББ "Темп 12"

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Валентин Рибачук каже, що на баланс ОСББ це укриття передали два роки тому.

"Коли ми отримали це укриття, то в нього навіть зайти не можна було, бо по пояс були стоки каналізації, – каже Валентин Рибачук. – Довелося цілу машину їх викачати та потім все тут висушувати. Тепер сюди можна зайти і у випадку надзвичайної ситуації переховуватися. Будемо ремонтні роботи проводити, але поки і робітників, і коштів бракує. Маємо запасний вихід з укриття на випадок непередбачуваних ситуацій".

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Валентин Рибачук

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

Запасний вихід з укриття

Цивільний захист

Микола Дідківський каже, що вимоги до найпростіших укриттів, порядок постановки їх на облік, використання, перебування в них людей викладені в рекомендаціях на сайті міської ради в розділі "Цивільний захист". Там також є інформація щодо порядку укриття жителів міста, в якій, зокрема, йдеться, що "люди мають прибувати до захисних споруд з документами, запасом харчів та води, теплими речами, електричним ліхтариком, іншими необхідними речами. Забороняється приносити з собою легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин".

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використанняФото: Суспільне Житомир

За словами Миколи Дідківського, планову перевірку укриттів планують розпочати наприкінці січня 2022 року.

"Остання інвентаризація укриттів проводилася протягом 2018 та 2019 років, – каже Микола Дідківський. – У 2020 та 2021 роках інвентаризацію укриттів не проводили через пандемію коронавірусу".

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди