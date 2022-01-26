З січня 2022 року у Житомирі почали перевіряти стан об'єктів тимчасового укриття у підвалах багатоповерхівок. Результатом таких перевірок має стати список об'єктів, придатних до використання на випадок бойових дій. Про це Суспільному розповів начальник управління цивільного захисту населення Житомирської міськради Микола Дідківський.

За його словами, мова йде про підвальні приміщення у багатоповерхівках Житомира, які у разі бойових дій мають бути протягом 12 годин переобладнані під укриття для житомирян. Офіційно у Житомирі зареєстровано більше пів тисячі таких тимчасових укриттів. Перевірки проводять, аби розуміти, скільки укриттів нині реально готові приймати людей.

"521 об'єкт, який перебуває у нас на обліку, по загальній потребі відповідає кількості нашого населення – це десь в межах 260 тисяч людей. Але треба розуміти просту річ – завтра тут прориває каналізація і це приміщення може стати непридатним. У ході перевірок щось виключиться, як непридатне, а щось буде додано, як придатне для перебування людей. Важливий момент для тих людей, у будинках яких немає підвалів, або ж підвали непридатні – їм треба домовитися із сусідами, аби переховуватися в них", – каже Микола Дідківський.

Фото: Суспільне Житомир Микола Дідківський каже, що перевірки проводять, аби подивитися, які приміщення можуть бути тимчасовими укриттями

Підвальне приміщення багатоповерхівки на вулиці Лермонтовській – одне з тих, де 26 січня проводили перевірку. У разі бойових дій там можуть перебувати до трьох сотень людей – мешканці цієї дев'ятиповерхівки та кількох сусідніх будинків.

Суспільне Житомир У підвалі ОСББ "Лермонтовське-20" є питна вода, електрика і каналізація

У підвалі облаштовані приміщення для тимчасового перебування людей, а також є питна вода та каналізація. За словами голови ОСББ, люди тут зможуть протриматися кілька діб.

"Тут у нас є все: вода, електрика, каналізація. Навіть якщо доведеться тут перебувати добу-дві, то будь ласка – у кожному підвалі є продукти, так що протримаємося. Для сидіння тут місць, звісно, буде небагато, тому можливо доведеться і постояти людям", – каже голова ОСББ "Лермонтовське-20" Іван Колесник.

Фото: Суспільне Житомир Голова ОСББ "Лермонтовське-20" Іван Колесник говорить, що в укритті можна буде протриматися кілька діб

Підвал багатоповерхівки на Пушкінській теж розрахований на двісті-триста людей. Це приміщення прибрали та облаштували кілька років тому, коли мешканці будинку створили ОСББ.

"Ось цей підвал у нас іще був сухим, а у другому – взагалі стояла каналізація по коліна, там закинуті сараї були, тому довелося їх розвалити, розчистити все, утеплити", – каже голова ОСББ Олена Горобець.

Фото: Суспільне Житомир Голова ОСББ на Пушкінській Олена Горобець говорить, що вони розчистили та облаштували під укриття захаращений підвал

Фото: Суспільне Житомир У підвалі також є питна вода

А от у підвалі п'ятиповерхівки на Старому бульварі облаштувати укриття станом на зараз неможливо. Все через захаращеність приміщень та дерев'яні комори, які використовують мешканці, говорить голова ОСББ будинку.

Суспільне Житомир Підвали п'ятиповерхівки на Старому бульварі захаращені речами

Після перевірки приміщень підвал мають розчистити, а якщо із мешканцями домовитися про демонтаж комор не вийде, шукатимуть тимчасове укриття у сусідніх будинках.

"Ці комори були тут ще з 1971 року, коли і був збудований будинок, – розповідає член правління ОСББ Володимир Бродський. – Цю інформацію ми доведемо до наших мешканців – якщо всі дійдуть згоди, то будемо ці комори розбирати. Або ж приймемо рішення і будемо проситися до сусідів".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Бродський каже: якщо підвали не вдасться розчистити, доведеться проситися в укриття до сусідів

За словами Миколи Дідківського, відповідальність за утримання в належному стані укриттів лежить на ОСББ, обслуговуючих компаніях або управителях. Міська рада змусити їх облаштувати ці укриття чи привести їх до ладу не може.

Що відомо

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання.

У Житомирі розпочали перевірку стану укриттів для цивільного захисту населення.

Сили територіальної оборони на Житомирщині сформовані на 70 відсотків.

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