У Новограді-Волинському із 180 підвалів багатоквартирних будинків, які можуть бути використані для тимчасового укриття у разі бойових дій, близько половини готові до прийому людей. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Новограда-Волинського Віталій Якубов.

За його словами, всього у місті на обліку перебуває 180 підвальних приміщень, які можна використовувати, як укриття, але наразі реально готові приймати людей близько половини.

ОСББ почали розчищати свої підвали, тому в міській раді кажуть, що ця цифра збільшиться. Об’єднанням, за потреби, готові допомогти фінансово.

"Ми заклали два мільйони гривень на підтримку ОСББ, і вже з них, за потреби, ми будемо розглядати, і депутати будуть спрямовувати гроші на приведення підвальних приміщень до нормального стану", – сказав Віталій Якубов.

Фото: Суспільне Житомир Віталій Якубов, заступник міського голови Новограда-Волинського

Фото: Суспільне Житомир Укриття в підвалі багатоповерхівки

На одній тисячі квадратних метрів підвалу багатоповерхівки ОСББ "Болгари" у разі бойових дій зможуть розміститися всі 400 мешканців будинку. За кілька місяців приміщення розчистили, а також провели сюди воду та каналізацію.

Голова ОСББ будинку Сергій Семенов каже, що нині тут готові приймати людей з усього будинку. За умови наявності продовольства, вони зможуть протриматися в цьому укритті протягом кілька діб.

"Тут зможуть укритися всі мешканці будинку, їм місця вистачить. Так, вони будуть розміщені досить щільно, але, у випадку біди, вони тут зможуть розташуватися. Можемо тут якісь матраци чи лежаки розстелити, і люди зможуть бути тут", – сказав Сергій Семенов.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Семенов, голова ОСББ "Болгари"

У підвал сусідньої дев'ятиповерхівки також підведена вода та каналізація і створені умови для перебування людей.

"Були сильні морози, але ми сюди приходили працювати. Я вам хочу сказати, що тут перебути можна. Аби люди кинули у свою "тривожну" валізку якісь теплі речі, ковдри, якийсь стілець, то можна абсолютно спокійно перебути певний період часу", – розповідає працівниця ОСББ Жанна Леонідівна.

Фото: Суспільне Житомир Жанна Леонідівна, працівниця ОСББ

Окрім підвалів багатоповерхівок, укриття облаштували на території деяких підприємств та установ міста. Наразі підвал у місцевому теплокомуненерго використовують, як кабінет охорони праці, але протягом 12 годин його можуть перепрофілювати і використовувати, як укриття для майже пів сотні працівників підприємства.

"Все необхідне, що потрібно, сюди будемо заносити, а все те, що не потрібне, звідси будемо виносити, – каже інженер з охорони праці КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" Олександр Слюсарчук. – У нас є запасні електростанції, їх три. Крім того, ми маємо тут постійний матеріальний резерв – це дизельне паливо та бензин для генераторів".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Слюсаренко, інженер з охорони праці

Подібне приміщення є у міській школі №7. Зараз там знаходиться кабінет захисту України, який можна використовуватись, як укриття на кілька діб.

"Якщо вийти зараз у коридор, то зліва у нас є душ, умивальник та туалет. Тут у нас стоїть вентиляція, з одного боку закачується чисте повітря, а з іншого – викачується повітря, яке видихають люди", – розповів вчитель школи №7 Олександр Яковлєв.

Читайте також

У Житомирі більшість захисних споруд цивільного захисту непридатні до використання .

У Житомирі розпочали перевірку стану укриттів для цивільного захисту населення.

У Житомирі перевіряють стан об'єктів тимчасового укриття у підвалах багатоповерхівок.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber