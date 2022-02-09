У Житомирській області запрацювали консультаційні центри та мобільні пункти з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Про це розповів керівник управління цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації Сергій Безносюк.

За його словами, останнім часом у людей виникає багато запитань, як діяти при виникненні різних загроз. Передусім вони мають знати про систему оповіщення.

"Оповіщення населення здійснюється шляхом доведення інформації після отримання сигналу, – каже Сергій Безносюк. – Для привернення уваги людей перед передачею інформації вмикаються сирени та інші сигнальні засоби. У нас в області є 106 електросирен, які змонтовані і працюють в єдиній системі централізованого оповіщення. Звук сирени означає сигнал: "Увага всім!". Після цього треба увімкнути пристрої телебачення, радіо, всі види зв'язку. Після подачі звукових сигналів передається мовна інформація про надзвичайну ситуацію терміново на всі райони області".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Сергій Безносюк

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Вікторія Борщова розповіла, що прийшла у консультаційний центр Житомирського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, щоб дізнатися, як діяти у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

"Хвилююся за свою сім'ю і хочу знати, як діяти у надзвичайних ситуаціях", – каже Вікторія Борщова.

Фото: Суспільне Житомир Вікторія Борщова

Фото: Суспільне Житомир

Представник Житомирського районного управління ДСНС в області Віктор Вольський розповів, що за місяць майже сто громадян звернулися до консультаційного центру ДСНС за роз'ясненнями, як діяти у надзвичайних ситуаціях.

"До нас надходять звернення від людей або в телефонному режимі, або під час особистого прийому, – каже Віктор Вольський. – Людей цікавить, як діяти при надзвичайних ситуаціях, що покласти у тривожну валізу".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Віктор Вольський

Біля управління цивільного захисту населення на вулиці Мала Бердичівська розгорнули мобільний консультаційний пункт з навчання діям у надзвичайних ситуаціях. Житомирянин Володимир Максимов говорить, що це його зацікавило.

"Я прийшов сюди, щоб ознайомитися з системою оповіщення населення, дізнатися, які прилади задіяти, навчитися основам надання першої медичної допомоги", – каже Володимир Максимов.

Фото: Суспільне Житомир Володимир Максимов

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Щоденно навчально-методичний центр безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення області інформує близько 20 людей про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях.

"У людей виникає багато питань, як діяти при виникненні різних загроз, особливо військового характеру, – каже представниця навчально-методичного центру Лілія Орчинська. – Також людей цікавлять укриття, де можна укритися від авіанальотів і бомбардувань".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами керівника відділу організації заходів цивільного захисту управління ДСНС в області Дмитра Гаврилюка, кожна людина повинна знати, як скласти тривожну валізу.

"Має бути набір харчів, які не псуються тривалий час, комплект зарядних пристроїв, комплект посуду, переносна аптечка, комплект документів, зимових речей, було б добре мати спальний мішок, щоб ночувати на підлозі", – зазначив Дмитро Гаврилюк.

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Гаврилюк

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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