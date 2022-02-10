9 лютого в рамках марафону "Стан сховищ та укриттів на Житомирщині" представники чотирьох громад області в етері "Українського радіо "Житомирська хвиля" розповіли про стан сховищ та укриттів для жителів їхніх громад на випадок війни. Про готовність своїх захисних споруд говорили представники Житомирської, Бердичівської, Овруцької та Коростенської громад. Також йшлося про готовність сховищ Новоград-Волинської громади.

Під час етеру на радіо начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міськради Микола Дідківський розповів, що за останніми даними, у Житомирській громаді налічується 89 сховищ та 521 найпростіше укриття у житлових будинках.

"Стосовно найпростіших укриттів, то ця цифра не є сталою, вона постійно змінюється і я впевнений, що найближчим часом, коли ми закінчимо перевірки та обстеження, ця цифра значно збільшиться. Сховища – це досить потужні споруди, але більшість з них збудовані у промисловій зоні. Це ті підприємства, які мали певні держзамовлення і продовжували роботу в особливий період. На сьогодні структура таких підприємств змінилася, багато з них стали приватними. І балансоутримувачі не завжди приділяють увагу стану існуючих сховищ. Є окремі випадки, коли керівники дійсно підтримують сховища у належному стані, але маємо констатувати, що 30% із цих сховищ на сьогодні непридатні для подальшого використання. Ще 30% – обмежено готові і десь в межах 30% – це сховища, які є у належному стані", – каже Микола Дідківський.

Суспільне Житомир За словами Миколи Дідківського, у Житомирській громаді є 89 сховищ та 521 укриття

Що стосується найпростіших укриттів для населення, то, зі слів Миколи Дідківського, за це відповідають голови ОСББ.

"Голови ОСББ діляться на дві категорії: люди, які переймаються проблемою і працюють на випередження, і ті, хто навіть у теперішніх умовах не робить нічого. Мовляв, не готове приміщення під укриття, то, значить, уже як є. Поки жителі будинків, які є співвласниками, не переконають свого керівника, що це для них важливо, поки вони самі особисто не зрозуміють, що це важливо, до того часу адміністративні органи не зможуть їм допомогти. Ми можемо щось підказати і надати організаційну допомогу, але врешті-решт це справа кожного житомирянина. І кожен має чітко це розуміти", – говорить Микола Дідківський.

ОВРУЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

За словами начальника відділу цивільного захисту населення Овруцької міської ради Володимира Башинського, на балансі громади є 32 захисні споруди, розташовані, як в населених пунктах Овруцької міськради, так і в самому місті Овручі.

"Крім того, маємо 96 споруд подвійного призначення – це найпростіші укриття під багатоповерхівками, – розповідає Володимир Башинський. – У листопаді-грудні 2021 року працівники міськради спільно з рятувальниками обстежили ці будівлі і склали відповідні акти. Більшість цих споруд перебуває у стані обмеженої готовності. Зараз разом із балансоутримувачами намагаємося привести їх до належного стану. Не всі приміщення облаштовані стільцями, питною водою, електропостачанням. Ми зараз працюємо над наявністю там відповідного обладнання, перевіряємо санітарний та технічний стан. На сайті Овруцької міськради ми розмісили інформацію про ці споруди – і про захисні споруди, і про найпростіші укриття – з точним вказуванням їх адрес. Також інформація є на нашій сторінці у мережі Facebook".

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

"Непрацююче населення міста укривається в найпростіших укриттях – мова йде про підвальні приміщення, – каже заступниця начальника відділу з питань цивільного захисту населення Коростенської міськради Ольга Ткач. – У 2021 році ми провели інвентаризацію підвальних приміщень, розташованих на підприємствах, установах та організаціях міста. Була складена облікова картка. За наявною інформацією, у нас є 180 підвальних приміщень загальною площею 127 тисяч 444 квадратні метри, у яких може знайти укриття 125 тисяч 446 осіб. Населення нашої громади становить 72 тисячі 582 особи. Із них міських жителів – 62 тисячі 70 людей. Тобто ми повністю можемо забезпечити населення нашої громади найпростішими укриттями. На нашому сайті міста у нас є облікова картка підвальних приміщень, де населення громади може ознайомитися з цією інформацією. На підвальних приміщеннях встановлені вказівники, де саме вони розташовані".

Фото: Facebook Ольги Ткач Ольга Ткач каже, що у Коростенській громаді провели інвентаризацію підвальних приміщень

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

За словами радника міського голови Бердичева Артура Іваненка, на сьогодні на території Бердичівської міської територіальної громади нараховується 47 одиниць захисних споруд цивільного захисту. З них три – це сховища, решта – протирадіаційні укриття. Також є 195 найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків.

"78% населення може перебувати у цих найпростіших укриттях, решта жителів громади – у протирадіаційних укриттях та сховищах, – розповідає Артур Іваненко. – Якщо ж говорити не тільки про Бердичів, а про громаду загалом, до складу якої входять два села – Скраглівка та Підгороднє, – то в Скраглівці є два протирадіаційних укриття для розміщення 600 осіб. Список всіх протирадіаційних укриттів та сховищ також опубліковано на сайті міської ради та періодично подається у місцеві засоби масової інформації. Крім того, постійно за графіком виконуються відновлювальні роботи – очищення від сміття, відновлення виходів та входів, встановлення покажчиків нового зразка, ремонт меблів, відновлення освітлення тощо. Треба сказати, що в нас є відділ з питань цивільного захисту населення, який системно проводить навчання та перевірки. Минулого тижня було ініційовано та проведено три навчання з евакуації. Одне з навчань проводили у міському палаці культури, аби працівники систематизували свої знання і згадали, що і як потрібно робити в разі виникнення надзвичайної ситуації. Ще два таких заходи проходили в ігровій формі у закладах освіти. Це не стільки навчання, скільки нагадування, як правильно себе поводити в тих чи інших ситуаціях. В принципі, в нас всі власники приміщень або ж відповідальні особи знають, що і як робити у разі виникнення надзвичайних ситуацій"

Фото: Facebook Артура Іваненка Артур Іваненко говорить, що у Бердичівській громаді системно проводять навчання з цивільного захисту

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

В рамках тематичного марафону на Суспільному кореспонденти служби новин Суспільне. Житомир побували у Новограді-Волинському і дізналися, що у місті із 180 підвалів багатоквартирних будинків, які можуть бути використані для тимчасового укриття у разі бойових дій, близько половини готові до прийому людей.

"Ми заклали два мільйони гривень на підтримку ОСББ, і вже з них за потреби ми будемо розглядати і депутати будуть спрямовувати гроші на приведення підвальних приміщень до нормального стану", – сказав заступник міського голови Новограда-Волинського Віталій Якубов.

Фото: Суспільне Житомир За словами Віталія Якубова, у Новоград-Волинській громаді близько половини укриттів готові прийняти людей

Готуючи марафон "Стан сховищ та укриттів на Житомирщині", ми запитали у наших підписників у телеграмі, вайбері та ютуб-спільноті Суспільного. Житомир, чи знають вони, де знаходиться найближче до них укриття і в якому воно стані. Участь в опитуванні взяли 318 людей. Відповіді розділилися наступним чином:

Суспільне Житомир Результати опитування у соцмережах

В рамках марафону в етері програми Сьогодні.Головне заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту населення обласного управління ДСНС Михайло Панченко сказав, що знайти адреси найближчих до себе укриттів жителі області можуть на сайтах своїх громад, а також в спеціально створеному "Атласі ризику".

"Щодо сайтів громад, то, звісно, на жаль, на сьогоднішній день це не є якісь інтерактивні карти, де, навівши курсор, можна буде отримати вичерпну інформацію про це місце. Але все ж таки, принаймні, там можна знайти основну інформацію про те, де людина може переховуватися у разі небезпеки. Також наше головне управління ДСНС спільно з Житомирською ОДА розробило так званий "Атлас ризику". Посилання на нього є на нашому сайті ДСНС. Відкривши цей атлас, ви зможете побачити всі захисні споруди – сховища та протирадіаційні укриття. Можна навіть дізнатися, хто є балансоутримувачем споруди, яка її місткість та площа. Єдине що – тут мова йде саме про працюючих громадян", – каже Михайло Панченко.

Суспільне Житомир Михайло Панченко каже, що, крім сайтів громад, інформація про сховища та укриття є в "Атласі ризику"

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