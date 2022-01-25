У Житомирі розпочали перевірку стану укриттів для цивільного захисту населення. Про це 25 січня під час позачергового засідання виконавчого комітету розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, укриття перевіряють на готовність до безпечного перебування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Розпочали перевірку сховищ та укриттів по місту Житомиру, – каже Сергій Сухомлин. – На даний час у нас перебуває на обліку 521 найпростіше укриття за місцем роботи та проживання людей. Йде перевірка їхньої готовності. Не всі вони є придатними до використання. За день десь по 20 укриттів перевіряємо і будемо надавати списки приміщень, які не є готовими до використання".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Сухомлин

Фото: Житомирська міська рада

За словами керівника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Миколи Дідківського, 21 січня перевірили десять укриттів.

"З них шість відповідали вимогам, а чотири – ні, – каже Микола Дідківський. – У нас працюють групи, які надають допомогу балансоутримувачам і пояснюють, як має виглядати та яким вимогам має відповідати найпростіше укриття для того, щоб громадяни могли безпечно перебувати у ньому при певних видах надзвичайних ситуацій".

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо