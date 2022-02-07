Якщо почнеться війна: черкасцям розповіли, як діяти

У Черкасах провели безоплатні навчання, під час яких містянам пояснювали, що робити у разі війни, як скласти "тривожну валізу" та які види зброї існують. Захід влаштували, аби люди не панікували і були готові до надзвичайних подій, розповів Суспільному організатор, доброволець батальйону "Азов", учасник бойових дій на сході України Дмитро Кухарчук.

На навчання прийшли 150 людей.

Однозначної відповіді на питання "Чи буде війна?" наразі немає, пояснив Дмитро Кухарчук. Однак, на його думку, містяни мають бути готові до різних сценаріїв розвитку подій:

"Може зникнути зв'язок, може бути загроза окупації, може бути відсутнім зв’язковий, може бути і власне окупація".

У цих випадках ветеран пропонує людям збиратися в Ambros HUB, де будуть представники тероборони та координатори. Якщо ж місту загрожуватиме окупація – тоді розвиток подій буде іншим.

Суспільне Черкаси

Одним із головних елементів виживання у воєнний період є "тривожна валізка", пояснив ветеран полку "Азов" Ярослав Лисенко. Учасника заходу він показав, що має входити до її складу. Це документи у водонепроникному пакеті, гроші та валюта, ліки першої необхідності, змінний одяг, білизна, засоби особистої гігієни, їжа, вода, ліхтарик, ніж та акумулятор.

"Ця валіза складається з елементарних речей, які є в кожного вдома. Вона може врятувати життя у необхідні моменти", – розповів він.

Суспільне Черкаси

Ветеран полку "Азов" Ігор Зайчук розповів про види зброї. За його словами, це необхідно знати, аби розуміти, як захистити себе та близьких під час обстрілів:

"Наприклад, гранатомет. У нього два номери, один виконує постріл, а другий прикриває гранатометника".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Лариса Анісімова приходила на навчання разом із онуком. Вона волонтерка, плете сітки для військових.

"Треба це знати. Буде війна чи ні, а треба готуватися, щоб не було паніки", – сказала жінка.

Суспільне Черкаси

Черкащанин Павло приходив, аби знати, як діяти у надзвичайній ситуації:

"Хотів дізнатися, що робити, якщо росіяни справді нападуть, де в місті є бомбосховища".

Така лекція була першою у межах курсу навчання, розповів організатор Дмитро Кухарчук. Надалі, за його словами, планують провести велику лекцію, присвячену тактичній медицині, а ще згодом – великий вишкіл з елементами ведення боротьби у міській місцевості.

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