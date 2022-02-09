Завесніло: черкащан попереджають про танення криги на водоймах

На Черкащині тепла погода впродовж 10 та 11 лютого викличе танення снігового покриву та льоду на річках. Про це Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, Черкащина залишається у теплій повітряній масі малорухомого циклону над Скандинавією.

"Не по сезону тепла погода найближчих двох днів викличе танення снігового покриву, льоду на річках та відтавання верхнього шару ґрунту", — пояснив синоптик.

За його словами, внаслідок надзвичайної активності циклонів з Атлантики, вже четверту добу на Черкащині середній температурний фон 1º тепла, що відповідає середині березня.

"При цьому денний максимум досить невисокий і не перевищував 3-5º тепла, вночі було до 0-1º морозу. І в наступні 2 дні «наступ тепла» продовжиться", — розповів Віталій Постригань.

Втім невелике похолодання на фоні опадів та посиленого вітру розпочнеться у суботу 12 лютого.

"Холодний атмосферний фронт з хвилями поки що розташований значно північніше і може зачіпати наш край лише у суботу (12 лютого - ред.). А поки що пануватиме досить тепла та без суттєвих опадів погода, яка нагадуватиме «ранню весну» із позитивним температурним фоном", — розповів синоптик.

Вночі синоптики на Черкащині прогнозують 1-2º тепла, вдень – до 5-7º тепла.

Як розповіла Суспільному речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова, рятувальники закликають черкащан не виходити на неміцну кригу водойм через небезпеку для життя:

"У період потепління крихкий лід на водоймах несе потенційну небезпеку для людей, які виходять на неї. Різкі перепади температур, нехтування елементарними правилами безпеки, допитливість дітей призводять до трагічних наслідків. На Черкащині початку 2022 року загинули троє людей, ще чотирьох вдалося врятувати", — розповіла Юлія Норовкова.

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