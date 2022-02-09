У Черкасах для жінок проводять безоплатні курси самооборони

Черкащанки можуть пройти безоплатні курси самооборони. Вони спрямовані на протидію домашньому насильству, розповів Суспільному інструктор Дмитро Болобан.

Заняття проводять інспектори патрульної поліції у межах проєкту "Краща версія тебе", пояснив Дмитро Болобан. Подали заявку на участь у проєкті, з його слів, пів сотні жінок, але у зв’язку з карантинними обмеженнями для уроків обрали лише 12.

"Виклики на «102» із приводу домашнього насильства надходять кожного дня, кожної зміни, і для того, аби убезпечити від нього жінок, і були створені ці курси", – пояснив речник Патрульної поліції області Олексій Драгун.

Суспільне Черкаси

Серед учасниць – жінки різного віку та фізичної підготовки. Це мами у декреті, студентки та ті, хто працюють. Усіх їх об’єднує одна мета – навчитися себе захищати, розповів Дмитро Болобан:

"Підбираючи вправи, я орієнтувався на особистий досвід роботи в поліції. Ми будемо рухатись від меншого до більшого: спочатку будуть захвати за руки, потім за плечі, потім – прийоми з удушення і способи з них виходити".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Олена Козлова пояснила: ходить на такі заняття не для того, аби навчитись битися, а щоб почуватися впевнено.

"Я живу в небезпечному районі міста і не завжди ходжу по вулиці з чоловіком, який може мене захистити. Та і маленька дитина в мене. Тому прийшла, щоб захисти і себе, і свою дитину в темний час доби", – сказала жінка.

Для жінок, пояснив інструктор Дмитро Болобан, рухи він адаптував, бо їхня мета – не затримати когось, а зберегти своє життя.

Суспільне Черкаси

Відпрацьовували рухи учасниці і в парах, під наглядом інструктора. Дещо виходило не одразу, розповіла черкащанка Лілія Ніколенко:

"Треба розуміти, куди руку поставити, щоб завалити нападника, а не себе".

Головне, на думку черкащанки Тетяни Романенко, навчитися справлятися із хвилюванням і в потрібні моменти не забути вивчене:

"Якщо людина володіє усіма навичками, але розгубилася, то вона не зможе себе захистити. Сподіваюся, нам це не знадобиться, але ми це будемо знати".

Суспільне Черкаси

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень о 18:00, розповів інструктор Дмитро Болобан. Увесь курс, за його словами, триває 8 занять, потому – екзамен та вручення сертифікатів.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також