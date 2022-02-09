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У Черкасах для жінок проводять безоплатні курси самооборони
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У Черкасах для жінок проводять безоплатні курси самооборони

Оксана Швед Дарія Шевченко
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У Черкасах для жінок проводять безоплатні курси самооборони Суспільне Черкаси

Черкащанки можуть пройти безоплатні курси самооборони. Вони спрямовані на протидію домашньому насильству, розповів Суспільному інструктор Дмитро Болобан.

Заняття проводять інспектори патрульної поліції у межах проєкту "Краща версія тебе", пояснив Дмитро Болобан. Подали заявку на участь у проєкті, з його слів, пів сотні жінок, але у зв’язку з карантинними обмеженнями для уроків обрали лише 12.

"Виклики на «102» із приводу домашнього насильства надходять кожного дня, кожної зміни, і для того, аби убезпечити від нього жінок, і були створені ці курси", – пояснив речник Патрульної поліції області Олексій Драгун.

самооборонаСуспільне Черкаси

Серед учасниць – жінки різного віку та фізичної підготовки. Це мами у декреті, студентки та ті, хто працюють. Усіх їх об’єднує одна мета – навчитися себе захищати, розповів Дмитро Болобан:

"Підбираючи вправи, я орієнтувався на особистий досвід роботи в поліції. Ми будемо рухатись від меншого до більшого: спочатку будуть захвати за руки, потім за плечі, потім – прийоми з удушення і способи з них виходити".

самооборонаСуспільне Черкаси

Черкащанка Олена Козлова пояснила: ходить на такі заняття не для того, аби навчитись битися, а щоб почуватися впевнено.

"Я живу в небезпечному районі міста і не завжди ходжу по вулиці з чоловіком, який може мене захистити. Та і маленька дитина в мене. Тому прийшла, щоб захисти і себе, і свою дитину в темний час доби", – сказала жінка.

Для жінок, пояснив інструктор Дмитро Болобан, рухи він адаптував, бо їхня мета – не затримати когось, а зберегти своє життя.

самооборонаСуспільне Черкаси

Відпрацьовували рухи учасниці і в парах, під наглядом інструктора. Дещо виходило не одразу, розповіла черкащанка Лілія Ніколенко:

"Треба розуміти, куди руку поставити, щоб завалити нападника, а не себе".

Головне, на думку черкащанки Тетяни Романенко, навчитися справлятися із хвилюванням і в потрібні моменти не забути вивчене:

"Якщо людина володіє усіма навичками, але розгубилася, то вона не зможе себе захистити. Сподіваюся, нам це не знадобиться, але ми це будемо знати".

самооборонаСуспільне Черкаси

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень о 18:00, розповів інструктор Дмитро Болобан. Увесь курс, за його словами, триває 8 занять, потому – екзамен та вручення сертифікатів.

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