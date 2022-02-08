На добу без газопостачання залишалися мешканці дев’яти квартир у будинку на вулиці Попова, який розташований навпроти багатоповерхівки, де 2 лютого стався вибух. Газопостачання припинили, бо отримали інформацію від мешканця про те, що в будинку чути запах газу, пояснила речниця підприємства ”Кіровоградгаз” Олена Нікітіна.

Журналісти Суспільного були у квартирі о 16:00 8 лютого. Газопостачання не відновили. Ксенія Кобцева сказала, що телефонувала в аварійну газову службу: ”Сказали, що була скарга на витік газу. Газ перекрили і поїхали. Вчора чоловік спеціально виходив, щоб глянути, чи я об’ява про відключення. Жодних об’яв не було. Коли щось будуть робити – невідомо, тому що є заборона на проведення робіт з газом”.

Мешканка будинку Ксенія Кобцева розповіла, що у її квартирі газ перекрили близько 12:00 7 лютого: ”Зайшов чоловік, не назвався. Але по одягу я зрозуміла, що з газової служби. Сказав перекрити газ. Показав – які крани в який бік крутити. Ми газ перекрили”.

Двома поверхами нижче за Ксенію Кобцеву живе Віра Кривоносова. Сказала, що про відключення газу ніхто не попереджав: ”Дізналася від сусідки, хоча була вдома. У нас централізоване опалення. Я вже пару днів (після вибуху 2 лютого – ред.) не вмикаю, не користуюся. Діти – налякані, теж бояться”.

Хто викликав газовиків

Кропивничанка Лілія Полтавець прийшла навідати рідних. Розповіла, що запах газу відчула мешканка будинку. Вона і викликала газовиків: ”Сусідка з трикімнатної квартири викликала. По всьому стояку не користувалися газовими приладами. Ми просто боїмося, навіть, включати його, щоб не було того вибуху, який був”.

Чому оперативно не відновили газопостачання

Керівник аварійно-диспетчерської служби підприємства ”Кіровоградгаз” Сергій Коваленко пояснив, що після вибуху газу, що стався у будинку навпроти, узгодження аварійних робіт триває довше: ”Після вибуху видали наказ про заборону виконання газонебезпечних робіт. На вулиці Попова 22, корпус №1 зараз буде відновлення газопостачання”.

О 18:00 8 лютого газопостачання в будинку відновили.

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