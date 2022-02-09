"Команда Разумкова" відкрила перший місцевий офіс у Харкові

Тур регіонами України колишній голова Верховної Ради — народний депутат Дмитро Разумков розпочав з Харкова.

У Харкові відкрили перший місцевий офіс громадської організації "Команда Разумкова", повідомив Разумков 9 лютого у своєму Telegram-каналі.

Його очолив нардеп Олександр Бакумов, який є одним з членів міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

"Відтепер харків’яни мають можливість безпосередньо співпрацювати з нашою спільнотою у своєму місті. Невдовзі така нагода з’явиться у жителів усіх регіонів України! Працюємо над цим", — йдеться у дописі Разумкова.

До команди Разумкова у парламенті також входить харківський мажоритарник зі "Слуги народу" Дмитро Микиша.

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