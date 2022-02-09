"Команда Разумкова" відкрила перший місцевий офіс у Харкові

Тур регіонами України колишній голова Верховної Ради — народний депутат Дмитро Разумков розпочав з Харкова.
У Харкові відкрили перший місцевий офіс громадської організації "Команда Разумкова", повідомив Разумков 9 лютого у своєму Telegram-каналі.
Його очолив нардеп Олександр Бакумов, який є одним з членів міжфракційного об'єднання "Розумна політика".
"Відтепер харків’яни мають можливість безпосередньо співпрацювати з нашою спільнотою у своєму місті. Невдовзі така нагода з’явиться у жителів усіх регіонів України! Працюємо над цим", — йдеться у дописі Разумкова.
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До команди Разумкова у парламенті також входить харківський мажоритарник зі "Слуги народу" Дмитро Микиша.
Що відомо
- 7 жовтня 2021 року Верховна Рада більшістю голосів відправила у відставку голову Дмитра Разумкова, перший номер списку "Слуги народу" на виборах 2019 року.
- 8 листопада Дмитро Разумков повідомив про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика".
- Дмитро Разумков в Києві 24 січня представив громадську організацію "Команда Разумкова". Головою громадської організації стала Ольга Туній.
- Суперечка Разумкова з фракцією виникла влітку 2021 року навколо законопроєкту № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Спікер відправив документ до Венеціанської комісії і його взяли в роботу, попри те, що "слуги народу" були проти такого рішення. Конфлікти між спікером і монобільшістю продовжилися на засіданні Погоджувальної ради 20 вересня.
- Проєкт розслідувачів Bihus.Info відмічав, що голосування групи депутатів, яку, ймовірно, координує Разумков, "збігаються з інтересами олігарха Ріната Ахметова". Ахметов у коментарі "РБК-Україна" сказав, що "навіть не знайомий" з Разумковим і не надає йому медійну підтримку. На питання про Ахметова у грудні 2021 в інтерв'ю "Радіо Свобода" Разумков сказав: "Не познайомився я з Рінатом Леонідовичем, станом на сьогодні, як і декілька місяців тому. Як тільки познайомлюсь, зразу скажу".
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