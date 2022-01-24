Разумков представив громадську організацію "Команда Разумкова"

Дмитро Разумков в Києві 24 січня представив громадську організацію "Команда Разумкова". Головою громадської організації стала Ольга Туній.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Україна не бідна – вона пограбована. І корупціонери та невігласи, які не бажають жити за правилами та вчитися сьогодні знищують і сьогодення наше з вами, і наше з вами майбутнє", – заявив Дмитро Разумков під час презентації ГО.

Дмитро Разумков заявив, що боротьба з корупцією є метою нової громадської організації.

У коментарі Суспільному Разумков розповів, що створення громадської організації це перший крок в напрямку створення партії.

"Ми не хотіли йти за тим принципом, який вже давно існує в українській політиці: взяли одну (партію – ред.), перейменували, побігли далі. Хоча насправді, сьогодні 13 загальноукраїнських партій запропонували їх очолити. Не купити, а саме очолити", – заявив Разумков у коментарі кореспонденту Суспільного.

Наступним кроком, за словами Дмитра Разумкова, буде проходження процедури реєстрації партії. Назву партії, за словами народного депутата, обере з'їзд.

За словами речниці Дмитра Разумкова та голови нової громадської організації Ольги Туній, "Команда Разумкова" вже отримала 7 тисяч анкет від людей, які бажають приєднатися до ГО. Вона також повідомила, що вже зареєстровано 18 регіональних осередків організації.

Що відомо

Дмитро Разумков повідомив 8 листопада створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Він заявив, що завданнями нового МФО будуть напрацювання альтернативних законопроєктів та пропозицій; впровадження "стабільної та продуманої державної політики"; забезпечення у діяльності держави "пріоритету інтересів людини"; сприяння демократичному розвитку; становлення верховенства права; забезпечення дотримання прав та основоположних прав людини; захист свободи слова.

7 жовтня 2021 року Верховна Рада більшість голосів відправила у відставку голову Дмитра Разумкова, перший номер списку "Слуги народу" на виборах 2019 року

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