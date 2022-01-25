Мер Мукачева Андрій Балога увійшов до "Команди Разумкова"

Міський голова Мукачева Андрій Балога приєднався до нової громадської організації — "Команди Разумкова". Його представили на зустрічі 24 січня у Києві.

Андрій Балога відповідатиме за напрямок місцевого самоврядування.

Також до "Команди Разумкова" увійшла й депутатка Закарпатської облради від "Команди Андрія Балоги" Ірина Галай. Жінка на своїй сторінці у Facebook повідомила, що очолюватиме громадську організацію "Команда Разумкова" на Закарпатті. Вона займатиметься питаннями екології.

Що відомо:

У жовтні 2020 року Андрія Балогу вдруге обрали міським головою Мукачева. Відповідно до результатів виборів, він отримав 66,88% підтримки.

Альпіністка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай розпочала політичну діяльність у жовтні 2020 року: її обрали у Закарпатську облраду від партії "Команда Андрія Балоги".

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков 24 січня у Києві представив громадську організацію "Команда Разумкова". У коментарі Суспільному Разумков розповів, що створення громадської організації — це перший крок в напрямку створення партії.

У жовтні 2021 року Верховна Рада більшістю голосів відправила у відставку голову Дмитра Разумкова, який йшов першим номером списку "Слуги народу" на виборах 2019 року.

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