У Миколаєві відшукали 16-річного підлітка, котрий пішов з дому

У Миколаєві співробітники поліції відшукали 16-річного підлітка, який пішов з дому та не повернувся. Про його зникнення повідомила мати 8 лютого.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

"До Миколаївського районного управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що 7 лютого пішов із дому її 16-річний син, де він може перебувати жінка не знала", — розповіла Інна Парфенова.

Вночі 8 лютого хлопця знайшли співробітники поліції у мікрорайоні Намив. З його слів, з дому він пішов через конфлікт із батьками, і увесь час гуляв містом.

Підлітка доставили до Миколаївського районного управління поліції для з’ясування обставин події. Поліцейські проводять із ним та його батьками превентивну роботу.

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