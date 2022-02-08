Поліцейські Миколаєва шукають 16-річного хлопця

До Миколаївського районного управління поліції восьмого лютого звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що додому не повернувся її 16-річний син — Владислав Лисенков.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

Хлопець пішов з дому, що по вул. Озерній у Миколаєві, сьомого лютого близько 10:00 ранку. Станом на 11:00 восьмого лютого пошуки тривають.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся русяве коротко стрижене.

Був одягнений у темно-синю куртку з хутром, чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44, тел. (0512) 53-13-31, 40-94-89, 102.

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