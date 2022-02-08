logo logo
У Миколаєві трамвай збив пішохода — чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці
ДТПРегіони

У Миколаєві трамвай збив пішохода — чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці

Денис Бобков
·
У Миколаєві трамвай збив пішохода — чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці Фото: КП ММР "Миколаївелектротранс"/Facebook

8 лютого у Миколаєві приблизно о 18:00 на перехресті вулиць Кузнецька та 6-та Слобідська трамвай збив пішохода. Чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

Внаслідок зіткнення пішохода доставили до лікарні з травмою ноги. Станом на 19:40 його життю нічого не загрожує. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Через ДТП рух трамваїв за маршрутом №1 тимчасово здійснювався через вулицю Чкалова.

Читайте також: "Водії на лікарняному. У Миколаєві тимчасово зменшилася кількість автобусів на 91 та 51 маршрутах"

Станом на 19:30 рух відновили.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди