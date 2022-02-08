8 лютого у Миколаєві приблизно о 18:00 на перехресті вулиць Кузнецька та 6-та Слобідська трамвай збив пішохода. Чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

Внаслідок зіткнення пішохода доставили до лікарні з травмою ноги. Станом на 19:40 його життю нічого не загрожує. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Через ДТП рух трамваїв за маршрутом №1 тимчасово здійснювався через вулицю Чкалова.

Станом на 19:30 рух відновили.

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