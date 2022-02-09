Папа Римський Франциск закликав до багатостороннього діалогу для деескалації ситуації навколо України. Він також висловив сподівання, що переговори у Нормандському форматі сприятимуть подоланню загрози війни.

Про це Папа заявив під час виступу на загальній аудієнції в Ватикані, передає Reuters.

"Продовжимо молити Бога за мир, щоб напруженість і загрози війни могли бути подолані за допомогою серйозного діалогу і щоб переговори в Нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети", — зазначив Папа, маючи на увазі переговори за участю України, Росії, Німеччини та Франції.

Він наголосив, що війна в Україні "була б безумством", і висловив надію, що напруженість у відносинах між Україною та Росією може бути подолана за допомогою багатостороннього діалогу. Папа Франциск також подякував тим, хто взяв участь у його міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.

Напередодні голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав (Шевчук) запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. За словами митрополита, цей візит мав би символічне значення для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

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