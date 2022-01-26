Папа Римський провів День молитви за мир в Україні

Папа Римський Франциск 26 січня провів День молитви за мир в Україні та закликав до мирного розв’язання конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

"Я прошу вас молитися за мир в Україні та повторювати це (молитву — ред.) часто протягом дня", — заявив Франциск.

Він також висловив надію, що молитви вплинуть на політиків, і ті оберуть загальне благо, а не політичні інтереси.

Франциск також нагадав про складне історичне минуле України — під час Другої світової війни, масового голоду та інших подій.

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