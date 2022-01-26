logo logo
Папа Римський провів День молитви за мир в Україні
ПАПА РИМСЬКИЙРЕЛІГІЯПодіїСвіт

Папа Римський провів День молитви за мир в Україні

Максим Свєженцев
·
Папа Римський провів День молитви за мир в Україні Getty Images

Папа Римський Франциск 26 січня провів День молитви за мир в Україні та закликав до мирного розв’язання конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

"Я прошу вас молитися за мир в Україні та повторювати це (молитву — ред.) часто протягом дня", — заявив Франциск.

Він також висловив надію, що молитви вплинуть на політиків, і ті оберуть загальне благо, а не політичні інтереси.

Франциск також нагадав про складне історичне минуле України — під час Другої світової війни, масового голоду та інших подій.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Папа Римський закликав провести міжнародний день молитви за мир в Україні

Посол України у Ватикані про можливий візит Папи Франциска та третю річницю отримання томосу

"Певним чином егоїзм". Папа Римський розкритикував людей, які заводять домашніх тварин замість дітей

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди