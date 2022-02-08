Голова УГКЦ запросив Папу Римського в Україну

Голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав (Шевчук) запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. За словами митрополита, цей візит мав би символічне значення для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Про це митрополит Святослав повідомив 8 лютого, передає Reuters.

Митрополит Святослав заявив, що немає потреби чекати більш сприятливих умов для візиту і що візит міг би відбутися навіть за поточної ситуації.

"Декілька разів ми висловлювали бажання, аби Святий Отець відвідав Україну. Ми його запрошували і часто повторювали запрошення", — повідомив митрополит.

Він також заявив, що такий візит став би дуже важливим жестом в очах всього людства.

Що відомо

Папа Римський Франциск 26 січня провів День молитви за мир в Україні та закликав до мирного розв’язання конфлікту. У своїй промові він також згадав про непросте минуле України.

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