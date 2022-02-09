Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною — Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до Програми медичних гарантій 2022 року і залишатиметься безкоштовною для громадян України.
Про це під час брифінгу 9 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, НСЗУ оплачує медзакладам вакцинацію згідно з укладеними договорами.
"Як і в минулому році, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. Національна служба здоров’я України продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації: 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні — за другий та 60 гривень — за третій раунд вакцинації", — сказав Ляшко.
За його словами, окрім власне вакцинації, до послуги входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта. Це необхідно для того, щоб у подальшому згенерувати сертифікат у “Дії”, а також видати COVID-сертифікат.
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Ляшко також нагадав, як проводиться вакцинація проти COVID-19.
"Для початку медичні працівники інформують людину щодо процедури вакцинації та отримують інформовану згоду — документ, який кожен підписує перед щепленням", — розповів він.
Після цього медичний працівник опитує людину, щоб виявити протипоказання, з’ясувати схильність до алергій, а після цього розповідає про подальші дії та можливі несприятливі події після імунізації.
"Потім сама медична маніпуляція — укол у передпліччя", — пояснив міністр.
Протягом 30 хвилин після щеплення людина має залишатись під наглядом медпрацівника, щоб він міг зафіксувати побічні реакції у разі їхнього виявлення та надати необхідну медичну допомогу.
Що відомо
- Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 240 людей.
- При цьому протягом доби було щеплено 72 007 мешканців України. Першу дозу вакцини отримали 21 212 людей, другу дозу — 31 007 людей. Додаткову дозу отримали 688 людей, а бустерну — 19 100 людей.
- В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона бустерних доз вакцини проти коронавірусу, заявив в ефірі Суспільного головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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