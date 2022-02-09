Інгульська шахта держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з 7 лютого у простої. Дві інші шахти підприємства – Смолінська та Новокостянтинівська – можуть зупинитись. Про це Суспільному розповів голова незалежної профспілки працівників підприємства Дмитро Бондарєв.

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" – єдине в Україні підприємство, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. На підприємстві працюють майже п'ять тисяч людей.

За словами Дмитра Бондарєва, три шахти підприємства, які розташовані у Кіровоградській області, незабезпечені необхідними для праці матеріалами. "Це, наприклад, дизельне пальне чи сталь. На початку січня ми писали звернення до Міністерства енергетики та керівникові підприємства. Описували проблему, яка буде в лютому. Що є загроза зупинки із таким фінансуванням та забезпеченням. Але жодної реакції не було".

Коли запрацює Інгульська шахта – не знає. "Це не написано в акті про простій, підприємство також нічого не каже".

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Розповів, простій – це збитково для підприємства. "У простої нам платять 100% тарифу, але ми нічого не видаємо на поверхню. Нині ми підтримуємо виробки, провітрюємо їх, відкачуємо воду. Так утворюємо збитки".

Нині написали листи до Міністерства енергетики, прем'єр-міністру Денис Шмигалю та керівникові підприємства. "Щоб вирішили цю ситуацію. Пояснили, що сталося з цим підприємством, чому його ведуть до банкрутства. Чекаємо відповіді", – сказав Дмитро Бондарєв.

Що відомо

21 серпня зупинилися три шахти. Причина – немає грошей на забезпечення виробництва – на паливно-мастильні матеріали, обслуговування та ремонт обладнання. Гроші винна Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", каже Дмитро Бондарєв. Також гірникам не виплатили аванс, лікарняні та розрахункові за серпень. Це 50 мільйонів гривень.

Шахтарі області протестували в липні проти закриття підприємства та вимагали повернення зарплатні.

16 і 17 червня протестували у Києві, ночували біля Офісу президента

Зупинка роботи підприємств загрожує зривом не тільки виконанню виробничих планів та зобов'язань перед "Нафтогазом", але й шкодою для природи всієї країни, вважає керівник профспілки. "Ми не зможемо відкачати забруднені води з шахти, які будуть затоплювати їх. Будуть заражені підземні води та землі радіонуклідами".

Прогнозовані розрахунки забруднення підземних вод через зупинку шахти "Південна", що входить у склад "Інгульська" державного підприємства "СхідГЗК" збільшить у водах вміст урану приблизно у 4-5 разів, розповів заступник головного інженера комбінату Володимир Жуков.

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