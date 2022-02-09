Інгульська шахта держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з 7 лютого у простої. Дві інші шахти підприємства – Смолінська та Новокостянтинівська – можуть зупинитись. Про це Суспільному розповів голова незалежної профспілки працівників підприємства Дмитро Бондарєв.
"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" – єдине в Україні підприємство, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. На підприємстві працюють майже п'ять тисяч людей.
За словами Дмитра Бондарєва, три шахти підприємства, які розташовані у Кіровоградській області, незабезпечені необхідними для праці матеріалами. "Це, наприклад, дизельне пальне чи сталь. На початку січня ми писали звернення до Міністерства енергетики та керівникові підприємства. Описували проблему, яка буде в лютому. Що є загроза зупинки із таким фінансуванням та забезпеченням. Але жодної реакції не було".
Коли запрацює Інгульська шахта – не знає. "Це не написано в акті про простій, підприємство також нічого не каже".
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Розповів, простій – це збитково для підприємства. "У простої нам платять 100% тарифу, але ми нічого не видаємо на поверхню. Нині ми підтримуємо виробкиШтучна порожнина в гірському масиві, утворена руйнуванням та вийманням гірської породи під час будівництва підземних споруд або вилученням корисної копалини в процесі розробки родовища., провітрюємо їх, відкачуємо воду. Так утворюємо збитки".
Нині написали листи до Міністерства енергетики, прем'єр-міністру Денис Шмигалю та керівникові підприємства. "Щоб вирішили цю ситуацію. Пояснили, що сталося з цим підприємством, чому його ведуть до банкрутства. Чекаємо відповіді", – сказав Дмитро Бондарєв.
Що відомо
- 21 серпня зупинилися три шахти. Причина – немає грошей на забезпечення виробництва – на паливно-мастильні матеріали, обслуговування та ремонт обладнання. Гроші винна Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", каже Дмитро Бондарєв. Також гірникам не виплатили аванс, лікарняні та розрахункові за серпень. Це 50 мільйонів гривень.
- Шахтарі області протестували в липні проти закриття підприємства та вимагали повернення зарплатні.
- 16 і 17 червня протестували у Києві, ночували біля Офісу президента
- Зупинка роботи підприємств загрожує зривом не тільки виконанню виробничих планів та зобов'язань перед "Нафтогазом", але й шкодою для природи всієї країни, вважає керівник профспілки. "Ми не зможемо відкачати забруднені води з шахти, які будуть затоплювати їх. Будуть заражені підземні води та землі радіонуклідами".
- Прогнозовані розрахунки забруднення підземних вод через зупинку шахти "Південна", що входить у склад "Інгульська" державного підприємства "СхідГЗК" збільшить у водах вміст урану приблизно у 4-5 разів, розповів заступник головного інженера комбінату Володимир Жуков.
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