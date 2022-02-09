Перерозподіл видатків. У Миколаєві планують відремонтувати веслувальний басейн

Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради на засіданні дев'ятого лютого прийняли рішення щодо перерозподілу видатків зі спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) на 2022 рік. Видатки направлять на капітальний ремонт веслувального басейну Миколаївського яхт-клубу.

Про це із зали засідання передає кореспондент Суспільного Олександр Гресь.

Згідно з прийнятим рішенням, зменшуються видатки з реконструкції легкоатлетичного манежу на суму 2 мільйони 453 тисячі гривень.

Відбудеться капітальний ремонт веслувального басейну яхт-клубу по вулиці Новобудівна, 1-Б. Коригування, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертизу, здійснять на суму 2 млн 453 тис. гривень.

Рішення одностайно підтримали 12 членів виконкому.

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