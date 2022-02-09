У Миколаєві учасникам АТО/ООС планують відшкодувати вартість зубопротезування

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на засіданні дев’ятого лютого затвердив рішення щодо відшкодування вартості зубопротезування для учасників антитерористочної операції та операції об'єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності.

За словами начальника управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради Олександра Терещенка, згідно з програмою "Соціальний захист 2022", на зубопротезування передбачили 1 мільйон 92 тисячі гривень.

Люди, які звернулися до управління за послугою відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів, мають право на цю послугу один раз на п'ять років.

Для того, щоб вставити в чергу для забезпечення відшкодування вартості зубопротезування, необхідно особисто звернутися із відповідною заявою до управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради.

До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу заявника (у разі пред’явлення пластикової картки типу ІD-паспорта з безконтактним електронним носієм додається витяг з реєстру);

2) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

4) копія відповідного посвідчення;

5) копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (для учасників бойових дій, окрім осіб, визначених пунктом 21 частини першої статті 6 Закону);

6) довідка комунальних стоматологічних підприємств про необхідність проведення зубопротезування з дороговартісних матеріалів у довільній формі із зазначенням розрахунку переліку послуг, які потребує отримувач послуги.

Послуги щодо зубопротезування здійснюється комунальними підприємствами:

“Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 1”(вул. 28-ї Армії, 10/1),

“Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 2” (вул. Чкалова, 86),

“Стоматологія № 3” (вул. Вінграновського, 43-А),

“Миколаївська обласна клінічна стоматологічна поліклініка (вул. Дунаєва, 39-А).

Відповідне рішення одностайно підтримали 12 членів виконкому.

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