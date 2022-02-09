Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на засіданні дев’ятого лютого погодив проєкт рішення щодо відшкодування теплопостачальним підприємствам міста різниці між розміром тарифу на опалення та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво.

Дане рішення встановлює порядок визначення обсягів відшкодування/погашення різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії, що надавалась населенню м. Миколаєва теплопостачальними підприємствами в опалювальний період 2021-2022 років.

"Пропоную підтримати це рішення, щоб наші теплопостачальні підприємства Миколаївська ТЕЦ та Облтеплоенерго отримали відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги. Ми повинні відшкодувати ціну тарифу для розрахунку ціни за газ", — сказав заступник голови міської ради Юрій Степанець.

У проєкті рішення йдеться, що розрахунок обсягу різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, ціна на газ для населення збережена на рівні близько восьми гривень за кубічний метр.

"Між органами місцевого самоврядування, Кабінетом Міністрів України та Нафтогазом був підписаний меморандум. Завдяки цьому ціни на газ були збережені на рівні майже вісім гривень за кубічний метр, ринкова ціна на газ перевищує 30 гривень. Таким чином, населенню забезпечили соціальні гарантії. Тариф встановили економічно необґрунтований. Відповідно до меморандуму, ми маємо відшкодовувати теплопостачальним підприємствам цю різницю", — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами начальниці відділу цін та цінової політики департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Олени Боличевської, для населення тариф залишається незмінним.

Відповідне рішення одностайно підтримали 12 членів виконкому.

Що відомо

Тариф Миколаївської ТЕЦ для населення складає 1873 гривні за гігакалорію, Миколаївоблтеплоенерго – 1999 гривень. Економічно обґрунтований тариф, за словами керівника ОКП Миколи Логвінова станом на вересень 2021 року складав 2655 гривень. Компенсувати різницю теплопостачальникам мають з місцевого бюджету.

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