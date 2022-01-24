У Житомирі створять спеціальні батьківські загони, котрі допомагатимуть евакуйовувати дітей у разі отримання повідомлень про "мінування" освітніх закладів. Про це на брифінгу у Житомирській міськраді повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, для батьків, які згодяться вступити до таких добровольчих загонів, проведуть спеціальні навчання.

"Ми всі повинні розуміти, що ці повідомлення – це, на жаль, фактично, елементи гібридної війни з боку Росії. За інформацією Служби безпеки України, 99,9% цих повідомлень не вдається відслідкувати. Разом з тим, коли таке повідомлення приходить, ігнорувати його ми теж не можемо. Ми сьогодні звернулися до директорів закладів з пропозицією залучити батьків, які мають бажання допомогти нам з охороною, до проведення додаткових оглядів шкіл та садочків. Персонал закладів буде відпрацьовувати свою програму, а батьки, які допомагатимуть, будуть відпрацьовувати свої приміщення. У класі, в якому йде навчання, у разі отримання таких повідомлень елементарно потрібно, щоб вчитель сказав дітям взяти свої речі в руки. Щоб вони побачили – стоїть в класі ще якась сумка чи її немає. Ми будемо проводити навчання персоналу і батьків, які готові допомагати", – поінформував Сергій Сухомлин.

23 та 24 січня у житомирських батьківських чатах батьків просили з розумінням поставитися до ситуації з так званим "мінуванням" закладів освіти і долучатися до спеціальних батьківських загонів.

Суспільне Житомир Скрін з одного з батьківських чатів житомирян у вайбері

Суспільне Житомир Скрін з одного з батьківських чатів житомирян у вайбері

Що відомо

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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