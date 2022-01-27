27 січня у житомирському начально-виховному комплексі "Родина" для працівників та вихованців провели планові навчання з евакуації, до яких долучився і поліцейський офіцер громади. Про це Суспільному розповіла завідувачка навчально-виховного комплексу "Родина" Валентина Савчук.

За її словами, участь у навчаннях взяли 87 вихованців садочку "Родина". За умовами легенди, завідувачка отримала телефонне повідомлення про надзвичайну ситуацію, після чого сповістила про це вихователів. Ті, у свою чергу, організували процес оповіщення зі звуковою сигналізацією.

Фото: Суспільне Житомир За умовами легенди, завідувачка садка Валентина Савчук отримала телефонне повідомлення про надзвичайну ситуацію

Дітям в групах про евакуацію повідомляли, як про гру, в котру вони всі разом гратимуть.

"Діємо злагоджено і без паніки, – каже вихователька Наталія Іваницька. – У нас є дві команди: наша група – це одна команда, а друга група – це інша команда. І ми обидві змагаємося між собою".

Фото: Суспільне Житомир Вихователька Наталія Іваницька повідомляє дітям про евакуацію, як про гру

Також вихователі допомагали молодшим дітям одягнутися, старші – збиралися самі.

"Ця гра називається "Евакуація", – говорить вихованець садочка Ярослав Поліщук. – Правило гри – треба дуже швидко одягнутися".

Фото: Суспільне Житомир Ярославу Поліщуку одягатися допомагала вихователька

Одягнувшись, діти зібралися біля дверей і разом з вихователями вийшли надвір. Там вихователі перевірили, чи всі діти вийшли з приміщення.

Фото: Суспільне Житомир Одягнувшись, діти разом з вихователями пішли до виходу

Усі дії виконували, засікаючи час. Норма складає від восьми до десяти хвилин, вихованці садочка впоралися за сім.

"Такі заняття з 2014 року ми, як правило, проводимо постійно – раз у квартал незалежно від того, скільки дітей приходить у той день. Сьогодні у нас 87 дітей. Дуже багато залежить від вихователя, котрий обирає різні форми ігрової діяльності. І якщо він старається сховати усі свої емоції і має посмішку на обличчі, повірте, усе пройде нормально", – розповіла завідувачка навчально-виховного комплексу "Родина" Валентина Савчук.

Фото: Суспільне Житомир Валентина Савчук каже, що подібні заняття з 2014 року проводять постійно

До навчань долучився і поліцейський офіцер Житомирської громади Анатолій Андрієвський, котрий перевіряв садочок на предмет виявлення підозрілих і небезпечних речей.

"Я, як представник поліції, разом з працівниками закладу обійшов усю територію. Обдивилися усі паркани та споруди. Із завідувачем господарської частини повністю оглянули перший і другий поверхи, а також всі входи і виходи із закладу. У садочку № 65 будь-яких небезпечних і підозрілих предметів не виявили", – говорить Анатолій Андрієвський.

Фото: Суспільне Житомир До навчань долучився також і поліцейський офіцер Житомирської громади Анатолій Андрієвський

Фото: Суспільне Житомир Сергій Бурмакін говорить, що вони регулярно організовують практичні навчання з евакуації

"У Житомирі функціонує 45 закладів дошкільної освіти. У всіх закладах сьогодні є практичне тренування з евакуації з персоналом та дітьми. Ми на практиці відпрацьовуємо, куди вони мають іти – організовано та без паніки. Як ви самі бачите, у нас всі навчені і знають свої дії під час евакуації, тому можемо заспокоїти усіх, що ми готові до будь-яких ситуацій", – поінформував головний спеціаліст департаменту освіти Житомирської міськради Сергій Бурмакін.

Читайте також

У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання.

У Житомирі чергове "мінування" – перевіряють всі навчальні заклади та торговельні центри.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

У Житомирі почали перевіряти стан об'єктів тимчасового укриття у підвалах багатоповерхівок.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber