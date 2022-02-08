На Вінниччині за добу підтвердили тисячу випадків коронавірусу

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1000 випадках. Це на 143 більше, аніж напередодні. Одужали 802 пацієнти, 1 людина померла. Такі дані МОЗ України станом на ранок дев'ятого лютого.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 141 100 мешканців. З них одужали 115 495 людей. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, помер 3 402 пацієнти.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 1120 вінничан (всього 599 956 людей). Другою дозою імунізувалися 1122 мешканці області (всього 565 639). Бустерною дозою вакцинувалися 865 людей (всього 21 535), а додатковою 2 (всього 224 вінничани).

Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 308, медпрацівників — 1 076), а 240 людей від хвороби померли. Крім того, 4 385 людей були ушпиталені, а 17 063 людини одужали від COVID-19.

Що відомо

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 095, медпрацівників — 955), а 255 людей від хвороби померли. Крім того, 2 168 людей були ушпиталені, а 15 193 людини одужали від COVID-19.

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона бустерних доз вакцини проти коронавірусу, заявив в ефірі Суспільного головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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