Американська компанія Johnson&Johnson наприкінці 2021 року без попередження закрила єдиний завод, на якому вироблялася розроблена нею однодозна вакцина проти коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, які знайомі з рішенням.

Натомість завод підприємства, який розміщується, у нідерландському місті Лейден, виробляє експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину для захисту від непов’язаного вірусу.

Представники компанії заявляють, що призупинка тимчасова і лейденський завод вже за кілька місяців знову візьметься за виробництво вакцини.

Але, за словами одного з людей, знайомих з рішенням, протягом наступних кількох місяців перерва може зменшити поставки вакцини від COVID-19 від Johnson & Johnson на кілька сотень мільйонів доз. Інші потужності, які хотіла залучити компанія, або ще не запустилися, або не отримати потрібних дозволів.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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