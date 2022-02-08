8 лютого у виставковій залі Будинку художника відкрилась виставка "Об’єднані мистецтвом". В експозиції представлені роботи 90 авторів: студентів, викладачів та випускників Миколаївського муніципального академічного коледжу.
На виставці 213 великих та 70 дрібних робіт.
"Несподівано для себе зрозуміли, що це ювілейний рік для коледжу, нам рівно десять років у вересні буде від дня заснування. І тому ми зрозуміли, що треба показати всі роботи, всіх студентів, які є і випускниками, і зараз здобувають освіту", — розповіла директорка коледжу Людмила Булатова.
Студентка четвертого курсу фаху декоративно-ужиткове мистецтво Оксана Шелегеда віддає перевагу ювелірній справі та живопису. На виставці дівчина представила сукню, над якою працювала протягом року. Всі дрібні елементи виконані власноруч.
"Цей костюм створювався дуже довго. Все шилось руками — не всюди брала машинка. Це не перший мій костюм, але це перший костюм, який я виставляю. Для мене це велика гордість, це ого-го", — розповіла Оксана Шелегеда.
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Перейняти досвід на виставку прийшов Богдан Сокуренко. Хлопець малює з дитинства і протягом року займається із викладачем. Вподобав картини, написані вугіллям.
"Кожна картина викликає різну емоцію, це точно можу сказати. По-перше, це дуже складно малювати, тому що, можна сказати, права на помилку немає, гумка не допоможе з вугіллям", — сказав Богдан Сокуренко.
Виставка триватиме до кінця лютого. Вхід вільний.