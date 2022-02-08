8 лютого у виставковій залі Будинку художника відкрилась виставка "Об’єднані мистецтвом". В експозиції представлені роботи 90 авторів: студентів, викладачів та випускників Миколаївського муніципального академічного коледжу.

На виставці 213 великих та 70 дрібних робіт.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Роботи на виставці "Об’єднані мистецтвом"

"Несподівано для себе зрозуміли, що це ювілейний рік для коледжу, нам рівно десять років у вересні буде від дня заснування. І тому ми зрозуміли, що треба показати всі роботи, всіх студентів, які є і випускниками, і зараз здобувають освіту", — розповіла директорка коледжу Людмила Булатова.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Студентка четвертого курсу фаху декоративно-ужиткове мистецтво Оксана Шелегеда віддає перевагу ювелірній справі та живопису. На виставці дівчина представила сукню, над якою працювала протягом року. Всі дрібні елементи виконані власноруч.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Сукня Оксани Шелегеди

"Цей костюм створювався дуже довго. Все шилось руками — не всюди брала машинка. Це не перший мій костюм, але це перший костюм, який я виставляю. Для мене це велика гордість, це ого-го", — розповіла Оксана Шелегеда.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Сукня Оксани Шелегеди в деталях

Перейняти досвід на виставку прийшов Богдан Сокуренко. Хлопець малює з дитинства і протягом року займається із викладачем. Вподобав картини, написані вугіллям.

"Кожна картина викликає різну емоцію, це точно можу сказати. По-перше, це дуже складно малювати, тому що, можна сказати, права на помилку немає, гумка не допоможе з вугіллям", — сказав Богдан Сокуренко.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Картини, написані вугіллям

Виставка триватиме до кінця лютого. Вхід вільний.

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