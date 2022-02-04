"Safarі. Трофеї минулого": у Миколаївському краєзнавчому музеї відкрили виставку

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї четвертого лютого відкрили виставку "Safarі. Трофеї минулого". Експозиція присвячена Африканській савані: представлені черепи та опудала тварин з цього континенту, роботи з фотополювань, мисливське спорядження, предмети побуту племені масаї.

На виставці майже 80 експонатів. Більшості з них понад сто років, через що вони не мали відповідного експозиційного вигляду. Реставрацією займався художник-реставратор Володимир Гаврилов, який є ініціатором виставки.

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв В експозиції представлені опудала птахів

"Зберігалася вона багато років у вогких підвалах, де проривали труби, де експонати заливало гарячою водою та каналізацією. Були втрачені, розсипалися та просто згнили медальйони. Над одним предметом можна працювати тиждень, над іншим два місяці", — розповідає Володимир Гаврилов.

За словами заступника директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерія Чернявського, деякі з представлених тварин стали рідкісними, їх знищили, можливо, мисливці.

"Їх цінність полягає у тому, що це одна з найстаріших зоологічних колекцій на півдні України. Вона репрезентує широку кількість копитних полорогих тварин, яких ми знаємо як антилоп, та інших представників тваринного світу Африки", — каже Валерій Чернявський.

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв Виставкові експонати

На виставці представлені не тільки експонати з краєзнавчого музею. Доповнили експозицію речі з Миколаївського зоопарку, зокрема з особистої колекції директора закладу Володимира Топчого. Кілька предметів краєзнавчому музею подарували.

"Ми доповнили колекцію рогів деякими експонатами з нашого музею, котрі зараз також є частиною музею Старофлотських казарм. Доповнили виставку черепами цікавих африканських тварин і додали вироби давнього, первісного мистецтва", — говорить Володимир Топчий.

Виставка триватиме шість місяців.

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